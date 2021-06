Hérault - Mardi 1 juin 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Mardi 1 juin 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 846 hospitalisations en cours ce soir (-65) dont 167 en réanimation et soins critiques (-16), et à ce jour 4511 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+24en 4 jours).

La situation sanitaire s’améliore peu à peu et la vaccination s’intensifie dans le même temps : elle est désormais accessible à tous les adultes qui le souhaitent. C’est l’occasion de faire le point sur la progression de la couverture vaccinale en Occitanie :

Qui a déjà bénéficié d’une première injection ?

Qui est complètement vacciné ?

Les indicateurs du bulletin ci-joint témoignent à la fois d’une progression forte en quelques mois, mais aussi d’une campagne qui protège en priorité les personnes les plus vulnérables et notamment nos ainés. Dans toute la région, cette mobilisation s’intensifie encore pour protéger le plus grand nombre face au virus et à ses variants. La progression de la vaccination ne doit pas faire oublier les gestes barrières, qui restent encore indispensables.

Ne relâchons pas la vigilance !

