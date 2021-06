Pyrénées-Orientales - Présentation des candidats Insoumis Francis Daspe et Carole Gohier

Carole GOHIER et Francis DASPE sont candidats titulaires pour La France Insoumise aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains dans le canton 10 de Perpignan-5 incluant la commune de Canohès.

Tous deux sont membres de La France Insoumise dès son lancement en février 2016. Leur candidature s’inscrit dans le cadre du rassemblement « Pour des Pyrénées-Orientales populaires, écologistes et solidaires » comprenant dans ce canton, outre La France Insoumise, la Gauche Démocratique et Sociale (GDS), le Parti de Gauche (PG), le Rassemblement citoyen et politique dans les Pyrénées-Orientales (RCP 66), l’AGAUREPS-Prométhée. Ils bénéficient également d’une entente avec EELV et Génération.s qui ne présentent pas de candidats.

Carole GOHIER est AESH (accompagnant d’enfants en situation de handicap). Elle était co-chef de file pour La France Insoumise lors des dernières élections municipales de Perpignan. Elle est également porte-parole du RCP 66. Son engagement est motivé par la lutte contre les injustices, les inégalités et les discriminations.

Francis DASPE est professeur agrégé d’Histoire-Géographie au lycée Maillol de Perpignan. Il exerce différentes fonctions, locales et nationales, dans les organisations du courant politique autour de Jean-Luc Mélenchon (Parti de Gauche, La France Insoumise). Il est auteur de plusieurs livres parus au cours des dernières années. Ses combats s’inscrivent en vue de l’accomplissement des principes républicains (liberté égalité fraternité, laïcité, solidarité) et la défense résolue de l’école et des services publics.

Cette candidature vise à une perspective majoritaire pour offrir une alternative sociale, écologique et démocratique à ce qui se fait (mal) aujourd’hui et à ce qui pourrait se faire (encore plus mal) demain… Le bulletin France Insoumise Francis Daspe / Carole Gohier correspond véritablement au vote nécessaire, utile, efficace et raisonnable.

Francis DASPE, candidat sur le canton 10 de Perpignan-5 Canohès