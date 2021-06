Gers - VINEart en Gascogne

Le vignoble Côtes de Gascogne est en ébullition.

Les vignerons lancent la première édition d’un évènement oenotouristique majeur du vignoble Côtes de Gascogne.



A destination du grand public, les incontournables visites, dégustations, ateliers vins, sont enrichis par des temps d’animations originaux. Plus de 50 compagnies et artistes sont mobilisés pour VINEart en Gascogne. Facteur différenciant dans le programme des 17 vignerons, 40 spectacles et expositions sont à découvrir chez eux tout l’été.



Le CIRQUE est le thème dominant.

VINEart, la promesse de vivre une émotion !!



Le programme complet est disponible en ligne : www.vins-cotes-gascogne.fr