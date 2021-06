Sète - Les élus à la rencontre des habitants et commerçants des Quilles

Les élus à la rencontre des habitants et commerçants des Quilles

Une rencontre entre les habitants du quartier des Quilles et des élus de la municipalité s’est déroulé samedi 22 mai. Parmi les élus présents, Blandine Authié 1re adjointe au maire, Romain Ferrara, adjoint délégué au cadre de vie des quartiers, Cédric Licciardi, conseiller municipal en charge des festivités et de la végétalisation, Horrida Bouraoui conseillère municipale en charge des relations avec les conseils de quartier et Anaïs Veyrat, conseillère municipale en charge de l’organisation des réunions des conseils de quartiers.

Dès 9 h 30, élus et les habitants ont arpenté le quartier pour faire le point sur les projets en cours ou à venir. Parmi eux, l’installation de palissades modernes au bord des quais, une visite de la récente passerelle destinée aux cyclistes, un plan de réhabilitation des façades et des travaux autour des espaces verts. Enfin, les membres de l’équipe municipale ont profité de cette visite pour à la fois recueillir les remarques des riverains, mais aussi des commerçants qui, à l’approche de la haute saison, ont pu transmettre un bon nombre d’idées pour un quartier dont le nombre d’habitants double en période estivale.