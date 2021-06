Sète - L'appel à la mobilisation a été entendu par des habitants enchantés !

L’appel à la mobilisation a été entendu par des habitants enchantés de participer à une belle action citoyenne.

Ce samedi matin, la mairie de Poussan organisait une opération de restauration d’une ancienne oliveraie, témoin du passé agricole des lieux. Le rendez-vous était fixé au niveau du « Pin des Soldats » pour les courageux, qui ont non seulement débroussaillé et pré-taillé les pieds d'anciens oliviers, mais également réhabilité des murs de pierres sèches ainsi qu'une capitelle, sous les conseils éclairés de l’association "Pierres et Chemins".

Un travail réalisé dans une ambiance joyeuse et décontractée, qui s’inscrit dans le plan de gestion des collines de la Moure, lancé récemment par Sète agglopôle et qui couvre 5 communes du territoire (Loupian, Montbazin, Poussan, Villeveyrac et Bouzigues). Près d’un million d’euros y sera consacré pour les 10 prochaines années, afin d’entretenir et de valoriser cet espace naturel remarquable du territoire.