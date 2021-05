Hérault - Une seconde chance pour vos équipements de la maison

Face à l'engouement autour de la seconde main, Osyla, start up gigeannaise (34) spécialisée dans la vente d’équipements de l’habitat, lance la 1ère marketplace d’articles de protection solaire et visuelle d'occasion. Ce nouveau service s’inscrit dans la volonté d’Osyla de promouvoir des modes de consommation durables tout en aidant les particuliers à aménager leur habitat à moindre coût.

Économiser en allongeant la durée de vie des équipements

Intégrées au site marchand Osyla.com, les petites annonces s’adressent aux particuliers désireux d’optimiser leur logement mais aussi aux professionnels poseurs, artisans, menuisiers, etc. Ce dépôt-vente de produits d’occasion pour l’aménagement intérieur et extérieur offre une seconde vie aux stores, pergolas, parasols, brises-vues, clôtures, portails et autres accessoires. Ces offrent donnent la possibilité :

d’acheter un nouvel équipement en bon état à prix réduit, en explorant le choix d’articles disponibles, classés par catégories de produits ;

de vendre un équipement au lieu de le jeter, en déposant une annonce gratuitement. Sans prélèvement de commission, le paiement a lieu directement sur la plateforme, grâce aux outils de règlement sécurisés mis à disposition par Osyla.

Pour simplifier les transactions, les équipements peuvent être récupérés au domicile du vendeur ou pris en charge par un partenaire transporteur d’Osyla.

Osyla se propose également de changer les pièces abîmées ou défectueuses des équipements d’occasion. Un client vend un store de seconde main dont la toile est usée ? Osyla ajoute l’option « toile neuve » et estime son prix. L’acheteur reçoit le produit d’occasion et la nouvelle toile expédiée par Osyla. Son équipement est personnalisé, a une durée de vie plus longue et bénéficie de la garantie Osyla sur les pièces changées. Le vendeur multiplie quant à lui les chances de vendre son article.

Un service complémentaire pour bien s’équiper

Véritable valeur ajoutée, cette marketplace d’équipements d’occasion vient s’ajouter au panel de services proposés par Osyla. Le site fournit à ses clients professionnels et particuliers une offre complète qui comprend déjà :

plus de 10 000 références disponibles pour répondre aux besoins d’aménagement de la maison, du jardin, du balcon ;

des outils pour que les particuliers réalisent l’installation, l’entretien et la réparation des équipements et fassent toujours plus d’économies : tutoriels vidéo, fiches explicatives, etc.

la mise en relation entre particuliers et professionnels en cas de besoin ;

un espace pro avec des tarifs préférentiels, des facilités de paiement, un outil de création de devis ;

un accompagnement personnalisé du début à la fin du projet grâce à un SAV et une équipe dédiés.

À propos d’Osyla

Osyla est le 1er site e-commerce de vente de protections solaires et visuelles confectionnées sur mesure. Créé par Vincent et Aurélie Souchko en 2015, près de Montpellier (34), il propose aux particuliers et professionnels un large choix de solutions pour vivre en harmonie avec le soleil et se protéger du vis-à-vis : toiles de stores, stores, pergolas, clôtures, brises-vues... Pour réduire son empreinte écologique et encourager des modes de consommation durables, Osyla fait appel à des fabricants dont les usines sont situées au plus près de ses clients et lance sa plateforme de petites annonces d’équipements d’occasion. Osyla accompagne ses clients professionnels et particuliers dans leur choix grâce à de nombreux outils dédiés (tutoriels, SAV, garantie, etc.). À ce jour, plus de 10 000 références de 30 marques référentes sur le marché sont disponibles sur Osyla.com, pour répondre aux problématiques courantes de l’habitat, comme l’amélioration du confort thermique, le gain de luminosité, et bien plus encore.