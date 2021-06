Mèze - Une superbe façade pour Saint-Hilaire

Une superbe façade pour Saint-Hilaire

La remise en valeur de l’église Saint-Hilaire par la Ville de Mèze se poursuit. Après la restauration complète du clocher, la façade principale de l’église Saint-Hilaire vient à son tour d’être entièrement rénovée.

Les pierres, les joints, le portique et le parvis de ce fleuron du patrimoine bâti de Mèze ont fait l’objet de toutes les attentions dans le plus grand respect du caractère historique de l’édifice.

Le chantier a été mis à profit pour repeindre la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » au fronton de l’église.

En France, une centaine d’églises, dont bon nombre dans le Sud-Est, arborent de la devise républicaine. Sur l’église de Mèze, la date de cette inscription n’est pas précisément déterminée. Elle aurait pu être apposée, en 1905, lors du vote de la Loi sur la Séparation des Eglises et de l’Etat, ou bien à partir de 1848, lors de la naissance de la IIIe république.

Le chantier de rénovation de Saint-Hilaire se poursuit sur la façade Sud.

Le montant global des travaux s’élève à environ 550 000 €.

Pour cette opération, la Ville de Mèze bénéficie d’une aide financière de l’État de 136 400 € dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.