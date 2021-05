Sète - Deux énigmes à résoudre et de nombreux lots à gagner, dont un magnifique vélo et une superbe trottinette

Concours ! Deux énigmes à résoudre et de nombreux lots à gagner, dont un magnifique vélo et une superbe trottinette

Servez-vous des indices ci-dessous et rejoignez les lieux avec votre vélo, entre le vendredi 28 et le dimanche 30 mai. Un selfie pour confirmer que vous ne vous êtes pas trompé(e) et le tour est joué.

Enigme 1 : « N’hésitez pas à visiter cet édifice construit en calcaire coquillier, situé à deux pas des Aresquiers ».

Enigme 2 : « Si vous faites une halte dans la ville qui fête les romans noirs, pensez à vous rendre sur l’emplacement de l’ancien hôpital militaire ».

Vous avez trouvé ? Ne reste plus qu’à envoyer les réponses aux 2 énigmes et photos par mail sur jeuvelo@agglopole.fr Si vous êtes l’un des heureux gagnants tirés au sort par une main innocente, vous serez recontactés sur votre adresse fin juin pour venir récupérer votre lot.

Téléchargez le règlement