Frontignan - Frontignan la Peyrade bat toujours Pavillon bleu

Frontignan la Peyrade bat toujours Pavillon bleu

La ville obtient cette année encore l’écolabel Pavillon bleu pour ses plages comme pour son port de plaisance.

Comme chaque année depuis près de 30 ans, le célèbre Pavillon Bleu flottera donc encore sur le port de plaisance et sur l’ensemble des plages frontignanaises cet été. Une double distinction qui récompense les efforts de la Ville depuis de nombreuses années afin de concilier développement touristique et protection de l’environnement.

Le palmarès des communes et des ports de plaisance labelisé a été officiellement dévoilé lors d’une cérémonie nationale le mercredi 20 mai.

Symbole d’une qualité environnementale exemplaire, le Pavillon bleu est attribué par un jury international qui distingue les collectivités locales et les gestionnaires de port de plaisance de 47 pays à travers le monde. Un label attribué à partir de critères très rigoureux depuis sa création en 1985, par l’association Teragir. Ainsi, le Pavillon bleu est loin d’être systématiquement reconduit d’une année sur l’autre. Pourtant, à Frontignan la Peyrade, il l’est depuis plus de 26 ans. Chaque année, la Ville améliore la qualité des aménagements, des équipements et des services sur ses plages comme au port, sans oublier les nombreuses actions de sensibilisation à la préservation de ces espaces naturels. Ce mercredi 20 mai, la Ville s’est à nouveau vue doublement récompensée.

En imposant des critères d’attribution de plus en plus rigoureux et nombreux, le label certifie la propreté des eaux et des lieux de baignades, mais aussi la bonne gestion des déchets, depuis le nombre de corbeilles, poubelles et conteneurs disponibles jusqu’à la collecte et au traitement des ordures mais aussi le nombre de points d’eau potable, le développement et l’entretien des équipements et des aménagements paysagers. Il tient compte également des moyens mis en place en matière de sécurité

et de prévention des risques, ainsi que des systèmes d’information générale et des diverses prestations à destination du public ou encore de l’accessibilité des plages, notamment pour les personnes handicapées. De plus, il renforce chaque année ses critères d’attribution concernant les mesures en faveur de l’éducation à l’environnement et des actions de sensibilisation obligatoirement renouvelées pour promouvoir un comportement respectueux de la nature. Autant de critères validés à Frontignan la peyrade pour cette saison.

Le port

Port de pêche pendant plusieurs siècles, puis port de commerce et port de plaisance maintenant, Frontignan-la-Peyrade et ses habitants sont intimement et passionnément ancrés à la Méditerranée. C'est donc tout naturellement, qu'ici, l'esprit de la mer s'exprime. Convivialité, disponibilité, écoute, activités nautiques.…

Ici, les vacanciers et autres usagers peuvent profiter de la méditérannée, d'un terroir naturel, de services et d'un environnement de qualité, accueillant et sécurisant. Bien loin du tout balnéaire bétonné et aseptisé, ils peuvent également explorer la côte, les plages sauvages, les richesses des fonds rocheux des Aresquiers ou apprécier la tranquillité des canaux et des étangs parmi les plus beaux du littoral héraultais.



À Frontignan-la-Peyrade, l'eau, le sable et le soleil se mêlent pour que les postes à quai se transforment en pied-à-terre confortable.

Les plages

L’Entrée, Le Port, La Bergerie, Les Aresquiers et Le Grau, toutes les plages frontignanaises sont également à nouveau labellisées pour un an.

Entre mer et collines de la Gardiole, tout près du Bassin de Thau, Frontignan se savoure comme un concentré de Méditerranée : un littoral de rêve avec ses sept kilomètres de plages et espaces naturels préservés, des étangs exceptionnels par leur faune et leur flore naturelles, des paysages aux contrastes étonnants, mélange subtil du bleu et du vert, puisque la vigne est omniprésente. Respirez un grand bol d’air au cœur de nos plus beaux paysages : anciens salins, garrigues, vignes et étangs.

Cette richesse naturelle, on peut la découvrir également à table car les Frontignanais en tirent le meilleur depuis des siècles et aiment la partager. Brasucades, macaronades, poissons, coquillages, et le fameux Muscat de Frontignan, depuis longtemps réputé aux quatre coins du monde, sont autant de plaisirs sucrés salés aux saveurs authentiques.

Frontignan la Peyrade multiplie les charmes qui permettent d’offrir des vacances uniques grâce à un large éventail d’activités nautiques et d’escapades multiples à pratiquer seul ou en groupe, en été mais également tout au long de l’année.

Frontignan, c’est aussi un art à de vivre à partager :