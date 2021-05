Montpellier - Flamenco : stage de Sevillanes en juin avec Olga Màrquez

" Envie de danser !? On peut !!! "

C'est ce que retient et propose Olga Màrquez à la Maison pour tous Voltaire qui ouvre à nouveau ses portes le 9 juin. Avec l'association Sentido Flamenco, la danseuse et professeure de flamenco, originaire de Barcelone et désormais installée dans l'Hérault, n'attend la rentrée de septembre pour goûter à nouveau au bonheur de danser ensemble. Elle propose un stage de Sevillanes les mercredis 9/16/23 et 30 juin et/ou les jeudis 10/17 et 24 juin.

Olga Màrquez explique ce que sont les sévillanes : " Il s’agit d’une danse du folklore Andalous, dansée pendant les ferias, à Sevilla, Málaga, Cádiz... normalement en couple, mais aussi en groupe ou en solo. C'est une danse joyeuse, de caractère et sensuelle en même temps, comportant quatre versions dont chacune a ses pas caractéristiques. Ce stage apprendra les bases des quatre sevillanas et pour ceux qui les connaissent déjà, apportera d’autres éléments pour prendre plaisir à les danser en groupe et en harmonie."

Les mercredis de 20 h à 21 h 30

Les jeudis de 14 h à 15 h 30

Tarifs

Mercredi : 25 € les 4 cours

Jeudi : 20 € les 3 cours

Mercredi et jeudi (7 cours) : 40 €

Inscriptions et renseignements à la Maison pour Tous Voltaire, 3 square Jean-Monnet 34070 Montpellier ; auprès d'Olga Màarquez : 06 10 12 81 07 ou par mail à l'association Sentido Flamenco : assosentidoflamenco@gmail.com