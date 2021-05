Saint-Jean-de-Védas - Covid - 2 concerts seront organisés à la Secret Place TAF à Saint-Jean-de-Védas

CONCERTS TESTS : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

2 concerts seront organisés à la Secret Place TAF à Saint-Jean-de-Védas, le samedi 5 juin à 18h avec les Fatals Picards et Washington Dead Cats, et le dimanche 6 juin à 18h avec Boomerang et les Palavas Surfers

Tous les participants à l'étude devront avoir été testés négativement au Covid-19.

Le dépistage Covid-19 sera effectué grâce aux tests salivaires qui auront lieu sur le parking de la Sud de France Arena le jour de chaque concert, puis répétés 7 jours plus tard.

