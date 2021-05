Castelnau-le-Lez - Une branche brisée du Chêne remarquable de Castelnau !

Une branche brisée du Chêne remarquable de Castelnau !

Ce que nous redoutions et ce pourquoi nous vous alertons depuis plus d'un 1 an est arrivé hier. Le chêne remarquable que Le Maire de Castelnau disait sauvé, ne l'est en rien ! Au contraire, c’est un massacre assourdissant qui est en train de survenir depuis un mois, jour après jour, par le passage quotidien et incessant de camions de 33 tonnes et autres engins de chantier.

Outre les dommages invisibles mais réels faits sur les racines qui le fragilisent un peu plus chaque jour, hier, c'est une branche de 12 cm de diamètre et 6 mètres de long qui a été arrachée ! 12 cm : on est bien loin des 3 ou 4 cm acceptés par l’ONF (des branches inférieures à 4 cm ne peuvent habriter le Capricorne du chêne). Hier, les camions avec leur chargement faisaient 5 mètres de haut alors que le promoteur annonçait des camions au maximum de 4 mètres lors de la réalisation de la note technique de l’ONF. Que serait-il arrivé sur le houpier si en plus, une passerelle de 50 cm de haut avait été installée !?

Le 17 mai dernier, un rassemblement de 80 personnes a eu lieu devant le Conseil municipal. Une nouvelle fois, M. Lafforgue a refusé de recevoir les riverains de la rue de Salaison, passant devant eux sans même leur adresser la parole.

Le Maire de Castelnau se doit de faire respecter la loi sur la protection des espèces menacées et interdire le passage de ces camions qui sont en train de tuer cet arbre majestueux !!

Nous dénonçons cette logique de rentabilité à court terme qui relègue au second plan les lois sur l’environnement, jamais respectées.