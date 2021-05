Occitanie - Mardi 25 mai 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Mardi 25 mai 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1 053 hospitalisations en cours ce soir (-52) dont 205 en réanimation et soins critiques (-2) 4 460 décès constatés en établissement de santé depuis le début de l’épidémie (+22 en 4j)

A ce jour, plus de 2,14 millions de personnes ont bénéficié d’une première injection en Occitanie, soit 46% des plus de 18 ans, 56 % des 50-64 ans et 83,5 % des plus de 65 ans.

Au total, plus de 3,1 millions de doses ont déjà été administrées dans la région.

Priorités et élargissement

A partir du 31 mai la vaccination sera ouverte à tous les Français de plus de 18 ans.

Depuisle 21 mai, cette ouverture sans critère d’âge est anticipée pour les professionnels considérés comme plus exposés au virus du fait de leur activité : ceux-ci peuvent ainsi réserver un créneau de vaccination sursanté.fr ou surlessites de prise de rendez-vous en ligne. (Consulter la liste des nouveaux professionnels concernés) Par ailleurs, depuis le 11 mai toute personne de 18 ans et plus a la possibilité de prendre rendez-vous en centre de vaccination

pour desinjections avec les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ayant lieu le jour même ou le lendemain.

Enfin,sousréserve d’éligibilité, Il est désormais possible de se faire injecter en pharmacie ou chezson médecin le vaccin Moderna (Voir la liste des personnes concernées).

Plus de 55 000 doses de vaccin Moderna et 23000 doses de vaccin Jansen ont été commandées par les professionnels de ville en Occitanie. Cette accélération de la campagne s’appuie sur une augmentation importante deslivraisons de vaccins.

Prés de 210 000 doses de vaccin Pfizer sont attendues cette semaine, ce volume devrait atteindre 310 000 dèsla semaine prochaine.

Même si la montée en puissance de la vaccination et la nette amélioration des indicateurs épidémiologiques laissent présager une évolution positive de la situation sanitaire, plus que jamais en cette période de déconfinement progressif il est important de rester vigilant et de maintenir les reflexes barrières pour continuer à se protéger et protéger les autres.