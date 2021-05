Hérault - La liste des lieux accessibles avec le pass sanitaire

Le pass sanitaire a été adopté à l'Assemblée nationale le 12 mai dernier.

Ce mardi 25 mai 2021 au matin, Le Parisien révèle la liste complète des lieux et rassemblements de plus de 1.000 personnes qui seront accessibles à partir du 9 juin avec le pass sanitaire. Il permettra d’attester que vous êtes vacciné contre le Covid, que vous avez eu un test PCR ou antigénique datant de moins de 48 heures ou que vous êtes immunisé après avoir été testé positif il y a plus de deux semaines et moins de six mois.

NE SONT PAS CONCERNÉS PAR LE PASS SANITAIRE :

Les lieux de travail ;

Les espaces de travail ;

Les lieux de culte ;

Les lieux d’enseignement ;

Les grands magasins ;

Les services publics ;

Les musées ;

Les cinémas ;

Les zoos ;

Les bibliothèques ;

Les parcs d’attractions ;

Les grands marchés ;

Les hôtels ;

Les campings ;

Les établissements thermaux et tout autre lieu de villégiature.

SONT CONCERNÉS PAR LE PASS SANITAIRE :