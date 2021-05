Toulouse - Ombrelle : protéger ceux qu'on aime avec style.

Aujourd’hui, plus de 80 000 personnes sont diagnostiquées d’un cancer de la peau chaque année en France. Principalement dus à une exposition excessive aux rayons ultraviolets du soleil, 90% de ces cancers pourraient être évités. Il faut savoir qu’un vêtement en coton standard possède en moyenne un UPF de 10 et laisse passer environ 90% des rayons UV.

Après avoir découvert que sa mère souffrait d'un cancer de la peau, Océane Tobe-Loriot a pris concrètement conscience de l'impact du soleil sur notre peau et notre santé. Elle se mit alors en quête de vêtements et accessoires, alliant protection (certifiés UPF 50), style et confort pour permettre à sa mère de continuer à se faire plaisir tout en se protégeant. Sans avoir trouvé de réelle solution, elle décide alors de créer la sienne : Ombrelle est née.

La toute jeune marque est sur le point de se concrétiser à travers la plateforme Ulule : du 3 au 31 mai 2021, les pré-ventes sont ouvertes en crowdfunding : https://fr.ulule.com/ombrelle-vetements-anti-uv/

Ombrelle, une histoire de famille

Ce projet, c’est avant tout une histoire de famille avec pour volonté principale : protéger ceux qu’on aime.

Quand on a diagnostiqué un cancer de la peau à la mère d’Océane Tobe-Loriot, la fondatrice d'Ombrelle, on lui a expliqué que son capital soleil était à zéro.

Elle a dû changer toutes ses habitudes de vie pour se protéger en permanence du soleil. Océane a alors cherché pendant des années des vêtements pour faciliter ce nouveau quotidien, pour protéger sa mère sans la stigmatiser, de belles pièces dans lesquelles elle puisse se sentir femme.

N'ayant jamais trouvé, avec Ombrelle elle a créé sa solution.

Offrir à toutes des essentiels dans lesquels chacune est protégée au maximum et on se sent bien au quotidien.

Ombrelle : une réponse à l’impact du soleil sur notre peau et notre santé

Ombrelle propose une nouvelle alternative pour apporter une véritable solution aux personnes ayant la nécessité de se protéger comme les cancers de la peau mais aussi de nombreuses pathologies dermatologiques comme la dermatite, la rosacée, le lupus, les allergies... ou les peaux fragilisées suite à des traitements lourds avec cortisone, antibiotiques ou encore radiothérapie.

Une nouvelle alternative qui est adaptée à toutes les peaux, toutes les morphologies, et à tous les âge en proposant deux tenues complètes composéesde t-shirts, d'un pantalon d'une blouse et d'une robe accompagnés d'ombrelles et de gants.

Technicité et Protection : avec des tissus labellisés UPF 50 pour une protection maximale de la peau tout en étant respectant l’environnement et notre peau.

: avec des tissus labellisés UPF 50 pour une protection maximale de la peau tout en étant respectant l’environnement et notre peau. Confort et Esthétisme : une gamme d’essentiels intemporels, pensés pour être portés au quotidien, mettre en valeur toutes les morphologies et se sentir bien.

: une gamme d’essentiels intemporels, pensés pour être portés au quotidien, mettre en valeur toutes les morphologies et se sentir bien. Éthique et Durabilité : une marque aux valeurs non galvaudées dont la démarche globale se veut durable et responsable en favorisant notamment les circuits courts.

: une marque aux valeurs non galvaudées dont la démarche globale se veut durable et responsable en favorisant notamment les circuits courts. Un système de précommande 100% en ligne : produire moins mais mieux, chaque pièce est créée à la demande puis fabriquée avec soin dans nos ateliers partenaires. Avec ce modèle de production: pas de gaspillage, pas de stocks, pas d’invendus. Cette approche nous permet aussi d’optimiser les commandes et ainsi de proposer un vêtement haut-de-gamme à un prix abordable.

Pour accomplir sa mission dès le 3 mai, Ombrelle sera présente sur Ulule

Ombrelle vise un seul objectif : protéger toutes les peaux en proposant des vêtements que l’on aime porter au quotidien, et dans lesquels on se sent bien. L’idée de la campagne de crowdfunding sur Ulule est de lancer les premières précommandes. Sans cela, il sera impossible de garantir la création des produits.

Le 1er juin, une fois la campagne de financement participatif terminée, la partie marchande du site sera disponible.

En tant que marque engagée, Ombrelle participe à sensibiliser aux dangers des UV, que ce soit en protégeant l’ensemble des personnes souffrant d’une maladie liée au soleil ou en prévenant toutes les autres. Pour cela, un partenariat solide a été tissé avec l’Association Vaincre le mélanome.