Occitanie - L'UDI apporte son soutien à la liste "Du courage pour l'Occitanie" menée par Aurélien Pradié

Face, d'une part, à la gestion désastreuse de l'Occitanie par la coalition des socialistes et leurs alliés rouges et verts incapable de se projeter dans l'avenir et qui entraine la région vers le déclin économique.

Face, d'autre part, à l'extrême droite et ses sirènes qui ne proposent que d'opposer les citoyens entre eux, alors que l'histoire de l'Occitanie est empreinte de fraternité et de rassemblement.

Il faut du courage à la droite et au centre pour faire entendre la voix de l'équilibre, celle de l'autorité et de la solidarité.

Tout au long de son parcours politique aussi récent que dense, Aurélien Pradié a montré les qualités pour incarner ce projet auquel l'UDI souscrit.

Ses combats pour la protection des plus faibles, pour l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école, contre les violences intra-familiales et faites aux femmes, sont au cœur des valeurs humanistes de l'UDI.

Le centre et la droite ont besoin d'une clarté intransigeante à l'égard de l'extrême droite pour conserver la confiance des Français et prouver leur capacité à revenir aux responsabilités.

Aurélien Pradié incarne cette clarté. Le centre droit qu'incarne l'UDI mettra toute son énergie et son courage pour faire gagner nos valeurs communes.