Sète - Un concert RTS mercredi 2 juin au Théâtre de la Mer !

FETE DE LA RADIO, CONCERT RTS : LE GRAND RETOUR !

A partir du 31 mai et pour une semaine la radio est en fête. Elle célèbre ses 100 ans de diffusion, les 40 ans de la libération de ses ondes et l’accélération de son déploiement en Dab+. A cette occasion, l’ensemble des acteurs de la radio se mobilisent pour faire vivre l’histoire et les coulisses de ce média au cœur du quotidien des Français.



RTS 1ère radio musicale indépendante de la région a décidé pour lancer la fête de la radio, de vous offrir après plus d’1 an de privation, un concert 100% artistes du Sud sur les terres de la ville qui l’a vu naître il y a 40 ans.

Partager un moment de convivialité et de découverte à vos côtés nous a tellement manqué, que nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer aujourd’hui en même temps que la fête de la radio, que nous allons pouvoir nous retrouver pour un superbe concert mercredi 2 juin à 17h 30 dans le décor magique du Théâtre de la Mer à Sète, un théâtre à ciel ouvert avec des artistes ayant remportés notre émission le TOP INDE (émission dédiée aux artistes indépendants) :

SANGRIA GRATUITE (Tarbes),

SUPERMASSIVE ET JULIETTE (Montpellier)

EKO EKO (Narbonne)

MIMAA (Ales)

TIAGO H (Narbonne)

C’SAR (Cannes)

Lou marraine du Concert

Pour parrainer ce 1er concert du SUD, RTS a fait appel à LOU la chanteuse et comédienne Narbonnaise que nous suivons et soutenons depuis ses débuts.

Lou a dévoilée le nouveau single “Ne me suis pas” premier extrait de son troisième album à venir.

Pour que la fête soit encore plus folle, RTS a également invité quelques amis comédiens de la Série de TF1 DEMAIN NOUS APPARTIENT.

Alors serez vous avec nous ?

L’accès au concert se fera uniquement sur invitations à gagner en écoutant RTS et en jouant sur l'appli et le site rtsfm.com.



Pour tous ceux qui n’auront pas la chance de partager avec nous ce moment, le concert sera entièrement filmé et diffusé sur nos réseaux sociaux quelques jours après.

Pour garantir votre sécurité : le port du masque sera obligatoire, le nombre d’invités limité, le concert sera assis et des mesures de distanciation sociale seront prises.