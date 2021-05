Sète - Les hospitalisations Covid-19 sur Sète au 21 mai 2021 !

Information coronavirus Suivi hebdomadaire

Vendredi 21/05, 18 patients COVID sont pris en charge aux Hôpitaux du Bassin de Thau (-13) dont 3 en Réanimation (-1), 6 en méd (-10) et 9 en SSR (-2)

En 1 semaine, 5 nouveaux patients hospitalisés en médecine et aucun en Réa

À retenir cette semaine :

La reprise de nos activités avec la re programmation des patients dont les prises en charge chirurgicales ou médicales avaient dû être reportées

La poursuite de la vaccination des professionnels avec un taux de couverture vaccinale de 63% pour l’ensemble des personnels et 71% pour les personnels de nos EHPAD et USLD

Un retour à la normale en Réanimation

Une réduction significative du nombre de patients en médecine et une petite baisse en SSR

Depuis le début de la 2ème vague :

906 patients Covid ont été pris en charge dont 109 en Réanimation (12%)

166 sont décédés (+2 cette semaine) avec un âge moyen de 83,3 ans.

Nous souhaitons remercier cette semaine l’ensemble des personnels administratifs qui au quotidien recueillent et transmettent les indicateurs à l’ARS, qui gèrent l’intérim des personnels médicaux et paramédicaux ou qui assurent le bon fonctionnement du Centre de vaccination. Autant de missions de l’ombre qui ont fortement contribué à la gestion de la pandémie Covid

Pour que cette amélioration sanitaire soit durable, merci de continuer à respecter led gestes barrières, la distanciation physique et les jauges (pas plus 6 à table) et faites-vous vacciner dès que possible