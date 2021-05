Occitanie - Vendredi 21 mai 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1105 hospitalisations en cours ce soir (-144) dont 207 en réanimation et soins critiques (-24), et à ce jour 4438 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+20 en 3 jours).

A ce jour, plus de 2 millions de personnes ont bénéficié d’une première injection en Occitanie, soit 44% des plus de 18 ans, 53% des 50-64 ans et 82,6% des plus de 65 ans.

Au total, près de 3 millions de doses ont déjà été administrées dans la région.

Restons prudents

Les indicateurs épidémiologiques sont plus rassurants désormais, mais l’épidémie n’est pas terminée pour autant. Les premières mesures de déconfinement nous permettent de retrouver progressivement ceux qui nous sont proches.

C’est le bénéfice de nos efforts collectifs : restons tous prudents pour ne pasle perdre.

L’enjeu est collectif : réussir les étapes progressives de réouverture est un nouveau défi pour tous. Face à un virus qui circule encore, notre intérêt est de maintenir notre vigilance collective et nos bons réflexes individuels.

Gestes barrières, tests de dépistage et isolement si besoin restent pleinement d’actualité. Notre capacité d’organisation collective a permis de freiner la circulation du virus. Pour maîtriser ensemble l’épidémie, la vaccination s’intensifie encore en Occitanie et va rapidement être accessible à toutes les personnes majeures.

C’est un atout, mais il doit toujours s’accompagner du respect des règles habituelles de vigilance.