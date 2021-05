Gard - Minuit Toqué : l'AOC Costières de Nîmes organise deux soirées gastronomiques estivales

Minuit Toqué : l'AOC Costières de Nîmes organise deux soirées gastronomiques estivales

À l’approche de la belle saison, l’AOC Costières de Nîmes s’organise pour imaginer les festivités de l’été. En attendant le retour de la traditionnelle balade gastronomique Vignes Toquées reportée au printemps 2022, l’appellation donne rendez-vous aux épicuriens les 6 et 20 juillet 2021 pour les soirées Minuit Toqué. À cette occasion, des dîners gastronomiques et confidentiels au menu concocté par l’association Gard aux chefs sont organisés dans le parc du Château de Campuget, dans le respect des mesures sanitaires. Les réservations ouvrent le 4 juin prochain sur le site internet de l'appellation www.costieres-nimes.org.

Minuit Toqué, un format d’événement revisité

L’AOC Costières de Nîmes se réinvente pour offrir aux aficionados les plus fidèles de l’appellation une occasion de se retrouver et de profiter des soirées d’été. L’événement Minuit Toqué aura lieu les mardis 6 et 20 juillet 2021. Vin et gastronomie seront mis à l’honneur durant ces deux soirées de dîners confidentiels qui s’installent dans le parc arboré du Château de Campuget, un cadre empreint de charme niché au cœur des vignes. L’association « Gard aux chefs » prend les rênes de la cuisine et signe un menu en 6 plats, à déguster en accord avec les plus belles cuvées de l’AOC Costières de Nîmes, en présence des vignerons de l’appellation.

La 12e édition des « Vignes Toquées » ajournée

Les conditions sanitaires restent trop incertaines pour envisager d’organiser sereinement cette année la traditionnelle balade gastronomique qui sillonne le vignoble des Costières de Nîmes. La 12e édition des « Vignes Toquées » est donc reportée au printemps 2022 : le rendez-vous est donné les 20, 21 et 22 mai 2022 pour une édition de retrouvailles que l’on espère conviviale !

Infos pratiques

• Minuit Toqué : rendez-vous les mardis 6 et 20 juillet 2021

• Début du service à 19h30

• Le lieu : parc du Château de Campuget – 30129 Manduel

• Menu en 6 plats et service à table

• Dégustation de vins emblématiques, haut de gamme et vieux millésimes, en présence d’une quinzaine de vignerons de l’appellation

• 95 € par personne

• 200 places disponibles par soirée – Tables de 6 personnes maximum - Réservations pour 2, 4 ou 6 personnes

• Port du masque et distanciation physique

• Ouverture des réservations le 4 juin 2021 sur le site www.costieres-nimes.org.

Gard aux chefs !

Le menu proposé lors de ces soirées de dîners est élaboré par Gard aux chefs. Association créée en 2015 par 5 chefs étoilés, elle regroupe aujourd’hui plus de 30 acteurs de la gastronomie originaires du Gard. Garants d’un savoir-faire gardois, ces chefs ont à cœur de servir une cuisine locale et identitaire. Pour ces deux soirées gourmandes Minuit Toqué, le menu sera composé de 6 plats signés par 6 chefs étoilés, MOF et talents gardois en accord avec les vins de l’appellation Costières de Nîmes.

> Plus d’informations : www.gardauxchefs.fr

AOC Costières de Nîmes : l’un des vignobles de la Vallée du Rhône

Reconnue en appellation d’origine contrôlée depuis 1986, l’AOC Costières de Nîmes appartient à la grande famille des vins de la Vallée du Rhône, dont elle constitue la pointe méridionale : son vignoble court entre Nîmes et Camargue sur 3 000 hectares de vignes, dont plus de 25 % en bio. 70 caves particulières, 9 caves coopératives et 1 négociant-vinificateur commercialisent environ 20 millions de bouteilles par an en rosé (48 %), rouge (43 %) et blanc (9 %), dont un tiers qui sont destinées à l’export.

www.costieres-nimes.org