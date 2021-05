Sète - Piétonnisation estivale des quais Licciardi, Suquet et Lemaresquier : les informations à connaître

Piétonnisation estivale des quais Licciardi, Suquet et Lemaresquier : les informations à connaître

A l’occasion du week-end de Pentecôte, le quai Maximin Licciardi est fermé à la circulation, soit du vendredi 21 mai 19 h 30 jusqu’au lundi 24 mai 23 h 59. Il sera ensuite ouvert normalement jusqu’au mardi 1er juin, date de généralisation du dispositif de piétonnisation estivale sur les quais Licciardi, Suquet et Lemaresquier.

Quai Licciardi du 1er juin au 30 octobre :

Dès le mardi 1er juin, le quai Maximin Licciardi est fermé à la circulation et au stationnement le soir en semaine et 24 h/24 le week-end. Précisément : du lundi au jeudi ainsi que les jours fériés de 19 h 30 à 6 h le lendemain, et du vendredi de 19 h 30 au lundi 6 h.

Quais Suquet et Lemaresquier du 1er juin au 30 septembre :

Quai Suquet : circulation et stationnement interdits le soir en semaine et 24 h /24 le week-end. Précisément : du lundi au jeudi de 19 h à 4 h le lendemain, et du vendredi 19 h au lundi 4 h.

Quai Lemaresquier : circulation et stationnement interdits tous les soirs de 19 h à 4 h le lendemain. La circulation reste donc possible en journée la semaine et le week-end. A cet effet, le sens de la rue Lazare-Carnot est inversé entre la rue Maurice Clavel et le quai Lemaresquier.

Ce dispositif permet de sécuriser ces axes très fréquentés l’été. Sur ces artères, les piétons sont donc prioritaires et les vélos peuvent continuer à circuler à allure modérée.

A noter que l’accès est maintenu pour les riverains et les livraisons via le système de reconnaissance de plaques intégré aux bornes automatiques. De 5 h à 11 h pour le quai Licciardi et de 4 h à 11 h pour les quais Suquet et Lemaresquier, 24 h/ 24 sur ces trois quais pour les riverains possédant un garage.