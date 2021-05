Pyrénées-Orientales - Mickaël IDRAC président du comité de soutien à la candidature de Francis DASPE et Carole GOHIER

Face aux politiques d’austérité, aux reculs démocratiques et sociaux, aux dégradations environnementales, à la diffusion croissante d’idées nauséabondes, il y a plus que jamais urgence à avoir des élus qui resteront fidèles à des principes républicains intangibles.

Dans le canton 10 de Perpignan-5 pour les prochaines élections départementales des 20 et 27 juin prochains, je sais que ce sera le cas des candidats de La France Insoumise, Francis DASPE et Carole GOHIER. Vous connaissez comme moi la solidité et la constance des convictions de Francis ; vous connaissez également l’inlassable énergie qu’il met à les promouvoir. J’ai pu apprécier les qualités humaines et la sincérité de Carole qui partagea avec moi l’an passé, et avec efficacité, la fonction de co-chef de file aux élections municipales de Perpignan.

Je puis vous assurer que ces deux candidats feront d’excellents élus au Conseil départemental, toujours au service de l’intérêt général et du projet élaboré en vue de la réalisation de « Pyrénées-Orientales populaires, écologistes et solidaires ». C’est la meilleure garantie pour que survienne dans notre département des Pyrénées-Orientales une véritable alternative sociale, écologique et démocratique à ce qui se fait (mal) aujourd’hui et à ce qui pourrait se faire (encore plus mal) demain…

Je vous appelle donc à rejoindre dès à présent le Comité de soutien à la candidature de Francis DASPE et Carole GOHIER que j’ai l’honneur de présider. Je vous demande de voter pour ces candidats du renouvellement de la Gauche digne de ce nom et à faire voter pour eux à l’occasion des élections Départementales des 20 et 27 juin prochains. Les Pyrénées-Orientales ont besoin d’élus de cette trempe !

Je compte sur votre engagement militant et citoyen. Bien à vous.

Mickaël IDRAC

Maître de conférences en sociologie de l’éducation

Ancien co-chef de file de La France Insoumise aux élections municipales de Perpignan

Président du Comité de soutien de la candidature de Francis Daspe et Carole Gohier