Agde - Canton d'Agde : La gauche unie sous la bannière de la Majorité Départementale !

La GAUCHE sera présente aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains sur le canton d’Agde avec une large union, puisque les Verts, Le Parti Communiste et le Parti Socialiste partiront ensemble sous les mêmes couleurs, celle de la MAJORITE DEPARTEMENTALE.

C’est un signe fort pour notre canton et notre département. Nous avons su nous rassembler afin de porter au plus haut les valeurs de la gauche dont celle de la SOLIDARITE entre les générations et vous tous, impactés par la crise sanitaire.

Il nous faut conjuguer respect de notre ENVIRONNEMENT , sauvegarde de nos activités traditionnelles, VITICULTURE et CONCHYLICULTURE, et développement d’une agriculture vivrière locale, sur une frange littorale fragile qui attire de nouvelles populations. L'ECOLOGIE sera au centre de nos propositions, avec des SOLUTIONS en matière d’EMPLOI, de TRANSPORT, d’EDUCATION, de LOGEMENT, de SANTE pour un futur plus respectueux de ses concitoyens, plus respectueux de notre cadre de vie !

Avec 1,5 milliards d’euros de budget annuel, Le Département, c’est LA solidarité. Solidarité entre générations, avec les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes en insertion.

Le département, c’est aussi la politique familiale et la jeunesse.

Le département, c’est aussi la gestion des collèges.

Le département, c’est aussi plus de 2000 Km de routes et leur entretien, le développement du transport et des pistes cyclables.

Le département, c’est aussi un appui à nos filières traditionnelles, viticulture et conchyliculture.

Le département, c’est aussi la promotion touristique et le développement culturel.

Ensemble, avec nos candidats, rendons notre canton Ecologiste et Solidaire !!

Les candidats de la gauche.

Agnès GIZARD-CARLIN (EELV) Frédéric MARKIDES (PCF)

Martine Fernandez (société civile) David Sauvade (PS)