Montpellier - Trois acteurs de l'Économie sociale et solidaire récompensés par la Fondation Crédit Coopératif

OCCITANIE EST

Trois acteurs de l’Économie sociale et solidaire (ESS) récompensés par la Fondation Crédit Coopératif

L’édition 2021 des « Prix de l’Inspiration en ESS » de la Fondation Crédit Coopératif récompense des structures de l’ESS, acteurs engagés et « inspirés » qui mettent en œuvre des projets utiles et socialement remarquables dans toute la région Occitanie Est.

Parmi les 45 candidatures reçues dans la région, les représentants des sociétaires du Crédit Coopératif ont désigné trois lauréats régionaux. Pleinement intégrés dans leur territoire, ces 3 lauréats apportent des réponses concrètes à de nombreux défis de société, dans un contexte de crise économique et sociale, démontrant ainsi leur rôle d’innovation sociale. Acteurs de la résilience, impactants et engagés, ils participent à une transition écologique et sociale. Les projets des lauréats seront également étudiés pour participer à l’automne à la sélection nationale de la Fondation Crédit Coopératif.

1er Prix régional / AERS (Montpellier - 34)

« Créer une plateforme logistique mutualisée entre associations pour l’accès aux biens de première nécessité »

A Montpellier, l’AERS (Association d’Entraide et de Reclassement Social), en partenariat avec l’Agence de Don en Nature, souhaite créer une plateforme logistique mutualisée à l’usage des associations locales de lutte contre la pauvreté.

L’objectif de la plateforme est de mutualiser et d’optimiser la collecte, le stockage et la distribution de produits de première nécessité à destination de populations précaires, en proposant un espace dédié intégrant une organisation et des équipements adaptés.

Si le gouvernement a lancé sa plateforme « Je veux aider – Réserve civique Covid-19 » afin d’aider la mobilisation générale en mutualisant un réseau d’associations, les initiatives locales demeurent plus que primordiales afin d’organiser ce tissu d’aide. La région Occitanie a d’ailleurs lancé un appel à projets régional en 2020 destiné à promouvoir des actions en faveur de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. Pour sa part, l’Agence du Don en Nature a organisé un programme d’action pour lutter contre la précarité matérielle de 80 000 personnes [1]entre 15 et 25 ans, catégorie particulièrement touchée par la crise.

Le soutien de la Fondation (4 500 €) participera au lancement de l’activité et au financement d’investissements pour équiper l’entrepôt (achat des rayonnages, engins de manutention, postes informatiques, aménagements…).

2e Prix régional / LA GERBE (Lézan - 30)

« Développer des tiers-lieux en zone rurale pour lutter contre la précarité alimentaire et favoriser le lien social »

L’association La Gerbe crée deux tiers-lieux alimentaires dans des espaces multi-activités. Installés en zone rurale, ces petits ensembles sont constitués de plusieurs logements alliant mixité sociale, dimension intergénérationnelle, lieux de vie partagés et activité économique liée à l’alimentation (Jardin pour Tous et Café associatif et solidaire). Ces lieux seront accessibles sans distinction à des personnes en difficulté qui se retrouvent à un moment de leur vie exclues de la société. Ce projet propose une nouvelle manière de lutter contre la précarité alimentaire de façon innovante en favorisant la participation des personnes en situation de précarité, tout en développant du lien social dans un lieu ouvert à tous et adapté pour des animations collectives. Les bénéficiaires y viendront pour recevoir une aide alimentaire, faire des rencontres et profiter d’activités diverses et co-construites comme des ateliers de cuisine, des activités socio-culturelles...

En France, plus de 1800 tiers-lieux[2] contribuent au développement de dynamiques locales afin de créer du lien, valoriser les emplois et impulser des initiatives innovantes. Lutter contre la précarité alimentaire est plus que jamais au cœur des problématiques sociales en raison de la crise sanitaire, puisque 2 millions de personnes ont aujourd’hui recours à l’aide alimentaire. De plus, la lutte contre l’isolement social est une priorité du territoire : la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés du Gard[3] rassemble ainsi acteurs associatifs et institutionnels depuis 2014 et reste l’une des plus dynamiques du pays. Enfin, en février 2021, plus de 2 millions de personnes avaient recours à l’aide alimentaire. La crise sanitaire n’a fait qu’augmenter la grande pauvreté puisque la moitié des personnes concernées déclaraient n’avoir recours à l’aide alimentaire que depuis moins d’un an[4].

Le soutien de la Fondation (4 000 €) contribuera à l’achat de matériel pour le Jardin pour Tous (motoculteur, aménagement du local…) et à la mise en place des activités et ateliers.

3e Prix régional / LE PARCHEMIN (Limoux - 11)

« Développer le réemploi des tenues professionnelles en participant à l’insertion de personnes éloignées de l’emploi »



Le Parchemin propose aux entreprises une solution de réemploi des tenues professionnelles en se basant sur le schéma de l’économie circulaire « revaloriser plutôt que jeter / rien ne se crée, tout se transforme ». Cet atelier de revalorisation du textile professionnel recrutera des salariés en parcours d’insertion, qui développeront des compétences professionnelles sur le thermocollage et la couture.

L’Occitanie a à cœur de favoriser l’économie circulaire, en mettant par exemple en place la plateforme Cycl’op, dédiée à l’économie circulaire dans la région. La valorisation des déchets est un des pans essentiels de cette économie. La loi de transition écologique a aussi fixé un objectif de recyclage et de valorisation pour les déchets non dangereux de 65 % à l’échéance 2025[5]. La création d’emploi est également une problématique forte pour le territoire puisque le taux de chômage dans le département de l’Aude est parmi les plus importants de France métropolitaine. En effet, l’Aude affiche un taux de chômage de 11,4% en 2019 contre 8,2% à l’échelle nationale[6].

Le soutien de la Fondation (3 500 €) permettra l’achat de matériel de couture ainsi que le financement d’une campagne de communication à destination des entreprises.

Les Prix de l’Inspiration en ESS, un label de reconnaissance et d’innovation

Pour Bernard Saguy, Président du Jury régional, « La remise des prix de l’Inspiration en ESS permet de valoriser les forces vives dans l’est de l’Occitanie. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de récompenser trois structures locales qui partagent et transmettent les valeurs auxquelles croit la Fondation Crédit Coopératif – agir pour une société plus juste, plus participative et plus écologique - et qui œuvrent en ce sens au quotidien. Chaque année nous faisons le constat d’un élan toujours plus vif et créatif en faveur d’une société plus solidaire. Notre région affiche une belle dynamique et je félicite toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin à ces initiatives, plus que jamais indispensables dans le contexte actuel. En 2020, le CIDFF du Gard, sélectionné régionalement, a remporté le 2ème prix national. »

Lancés il y a 35 ans par la Fondation Crédit Coopératif, les Prix de l’Inspiration en ESS récompensent, en 2020, 59 structures sélectionnées par les Comités des sociétaires du Crédit Coopératif. Parmi les lauréats, 42 sont également primés au niveau régional et 4 le seront à l’échelle nationale.

Chaque année, la Fondation alloue près de 300 000 euros aux Prix et à la promotion des projets des lauréats.

La Fondation Crédit Coopératif se mobilise ainsi pour que l’Inspiration de celles et ceux qui s’engagent pour l’intérêt commun soit valorisée et accompagnée. « Parce que pour agir grand, il faut commencer petit ».

À propos de la Fondation Crédit Coopératif

La Fondation Crédit Coopératif est la première fondation d’entreprise dédiée à l’Économie sociale et solidaire en France. Elle agit depuis 35 ans à la fois aux avant-postes et dans le sillage de la banque qui l’a créée. Depuis sa création, la Fondation Crédit Coopératif a déjà soutenu plus de 1 500 projets particulièrement innovants sur le plan social ou environnemental en France.

http://fondation.credit-cooperatif.coop