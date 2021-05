Narbonne - Le nouveau musée : Narbo Via ouvrira gratuitement ses portes en juin

Carole Delga : « Pour permettre à tous de découvrir ce nouveau musée, Narbo Via ouvrira gratuitement ses portes en juin »

Alors que le calendrier de déconfinement marque aujourd'hui la réouverture des établissements culturels notamment, la présidente de Région, Carole Delga, a visité le nouveau musée Narbo Via qui ouvrait ses portes au public pour la première fois. La présidente de Région a annoncé à cette occasion la gratuité totale du musée ainsi que des sites archéologiques d'Amphoralis et de l'Horreum sur l'ensemble du mois de juin.

Le musée Narbo Via a ouvert ses portes ce mercredi 19 mai permettant ainsi au public de découvrir les plus de 7 000 pièces que renferme ce nouveau musée dédié à la Narbonne antique. Compte tenu du contexte sanitaire, des aménagements et un protocole dédié ont été mis en place pour accueillir le public dans les meilleures conditions : jauge de 330 personnes, créneaux de visite, réservations en ligne, parcours de visite à sens unique, stylets à usage unique pour les supports numériques...

Pour accompagner l'ouverture du musée, permettre au plus grand nombre de découvrir sa collection exceptionnelle, et préparer la saison touristique qui s'amorce, Carole Delga, présidente de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle de Narbo Via, proposera dans les jours à venir lors d'un Conseil d'administration exceptionnel, de mettre en place la gratuité du musée ainsi que des sites d'Amphoralis et de l'Horreum, pour tous les publics sur l'ensemble du mois de juin.

« A l'heure de l'ouverture de ce musée, projet imaginé par Georges Frêche et Jacques Michaud, je ne peux m'empêcher d'éprouver une certaine fierté à l'idée de voir le public enfin franchir ses portes et déambuler au milieu des trésors qu'il renferme. C'est un bout de l'histoire d'Occitanie, de notre histoire, que ce musée propose de faire (re)découvrir à tous nos habitants. Lieu de culture mais aussi de vie, de partage et d'apprentissage, Narbo Via est le résultat d'un travail collectif, qui contribuera à renforcer l'offre culturelle et touristique sur notre territoire. C'est justement pour rendre cette offre accessible à tous, et notamment aux habitants de notre région, que j'ai proposé que soit instaurée la gratuité totale du musée et des deux autres sites de l'EPCC Narbo Via pendant tout le mois de juin », a déclaré Carole Delga devant la presse lors de la visite du musée.

Financeur majoritaire du musée, la Région Occitanie a mobilisé 56,8 M€ pour la construction du bâtiment aidée de l'État (1,45 M€) et de l'Union européenne (6M€). La réalisation du bâtiment a été portée par l'agence internationale « Foster+Partners », associée au studio Adrien Gardère pour la muséographie et à l'architecte d'opération nîmois Jean Capia.

+ d'infos sur le musée Narbo Via : https://narbovia.fr/

Crédit photo : Région Occitanie - Laurent Boutonnet