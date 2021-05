Gard - Le rosé, ils l'ont dans la peau !

Opération « Bras dessus bras dessous »

Le rosé, ils l’ont dans la peau !

En engageant cette opération inédite, les vignerons de l’AOC Costières de Nîmes veulent marquer les esprits, autant que les épidermes. Le principe : cinq tatouages éphémères à l’effigie de l’appellation nîmoise, à retrouver à partir du mois de juin chez certains cavistes parisiens et dès juillet, dans les caveaux de vente des vignerons. Avec un message-clé : vive l’été, vive le rosé, vive l’AOC Costières de Nîmes !

Signés du tatoueur-star Carlo Amen, ces cinq dessins originaux à tatouer sur les bras célèbreront la convivialité et la joie de vivre, ces emblématiques valeurs de l’AOC Costières de Nîmes qu’on souhaite tous retrouver après les longs mois de restrictions sanitaires. C’est l’été bientôt, on relève la tête, on bombe le torse… et on dénude les bras ! La diffusion des planches de tattoos, qui seront imprimées en édition limitée, interviendra à partir du mois de juin dans une vingtaine de caves à vin parisiennes ainsi que dans les caveaux de vente des vignerons de l’appellation. Elles seront offertes pour l’achat d’une ou plusieurs bouteilles de vin rosé de l’AOC Costières de Nîmes. Les consommateurs pourront partager leurs belles photos de bras tatoués avec le hashtag #costieresdenimes. L’opération combinera aussi une importante campagne sur les réseaux sociaux avec la production de contenus dédiés, dont une vidéo et des photos des vignerons tatoués, ainsi qu’un jeu-concours à retrouver sur la page Facebook et le compte Instagram de l’appellation.

Marqueur de l’identité de l’AOC Costières de Nîmes, le rosé représente 48 % de la production de l’appellation. Associés aux beaux jours, les vins rosés participent pleinement à l’image d’un vignoble où les vignerons, bravant l’écrasant soleil rhodanien pour cultiver la vigne, savent concilier travail à la force des bras et goût de la fête. Pour en savoir plus sur la campagne et l’artiste Carlo Amen, rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de l’appellation : @costieres2nimes

AOC Costières de Nîmes : l’une des appellations de la Vallée du Rhône

Reconnue en appellation d’origine contrôlée depuis 1986, l’AOC Costières de Nîmes appartient à la grande famille des vins de la Vallée du Rhône, dont elle constitue la pointe méridionale : son vignoble court entre Nîmes et Camargue sur 3 000 hectares de vignes, dont plus de 25 % en bio. 70 caves particulières, 9 caves coopératives et 1 négociant-vinificateur commercialisent environ 20 millions de bouteilles par an en rosé (48 %), rouge (43 %) et blanc (9 %), dont un tiers qui sont destinées à l’export.