Toulouse - Les visites guidées du Bazacle

Visite d’une centrale hydroélectrique ? Poissons qui nagent dans la Garonne ? Anciens métiers de la Garonne et histoire des moulins flottants… À partir du 25 mai, petits et grands sont conviés à des visites de la centrale hydroélectrique et des différents espaces ouverts à la visite.

Visites guidées de 45 minutes du 28 mai au 30 juin :

• Visites guidées thématiques (« Environnement & Histoire ») à 16h tous les vendredis

Vendredis 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin.

• Visites guidées « électriques » de la centrale à 16h les week-ends, les samedis et dimanches

29 mai & 30 mai, 5 juin & 6 juin, 12 juin & 13 juin, 19 juin & 20 juin, 26 juin et 27 juin.

• Visite guidée de l’exposition « Ça chauffe pour la planète » à 15h les week-ends, les samedis et dimanches

29 mai & 30 mai, 5 juin & 6 juin, 12 juin & 13 juin, 19 juin & 20 juin, 26 juin et 27 juin.

réservation obligatoire au 05 62 30 16 00 ou à l’accueil du Bazacle. Port du masque et de chaussures fermées obligatoire.