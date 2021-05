Occitanie - Mardi 18 Mai 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1249 hospitalisations en cours ce soir (-136) dont 231 en réanimation et soins critiques (-33), et à ce jour 4418 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+42 en 4 jours).

Les signes d’amélioration continuent à se confirmer en Occitanie.

Ces indicateurs confirment l’impact de nos efforts collectifs : ne relâchons surtout pas notre vigilance dès demain, pour en garder tout le bénéfice tout au long des prochaines semaines. Gestes barrières, tests de dépistage, vaccination sont nos atouts pour retrouver peu à peu nos proches.

La semaine dernière, les acteurs du dépistage et de la vaccination sont restés mobilisés partout en Occitanie : plus de 414 000 personnes ont été vaccinées en dépit des jours fériés. Dans toute la région, la vaccination n’a vraiment pas fait le pont ! Au total à ce jour, plus de 1,9 million de personnes ont déjà bénéficié d’une première injection dans notre région, soit 41,5% des plus de 18 ans, 50% des 50-64 ans et 81,3% des plus de 65 ans.

La vaccination Covid-19 est au cœur de l’actualité, mais elle ne doit pas faire oublier l’importance des autres vaccins.

Du 17 au 21 Mai, la Semaine européenne de la vaccination est l’occasion de rappeler à tous le rôle essentiel de ce moyen de prévention le plus efficace et le plus sûr contre de nombreuses maladies infectieuses potentiellement graves, comme les méningites, la rougeole, la coqueluche ou le tétanos par exemple. C’est le moment de faire le point sur tous nos vaccins et ceux de nos proches : quels vaccins à quel âge ? Etes-vous à jour ? Les recommandations et le calendrier vaccinal sont accessibles à tous sur le site vaccination-info-service.fr.