Europe - Mobilisation ce mercredi au Parlement européen contre le commerce des ailerons de requins dans l'Union européenne

Alors que plus de 200 000 Européen·nes ont demandé la fin du finning et du commerce des ailerons de requins dans l'Union européenne, les député·es européen·nes prennent position pour soutenir cette initiative citoyenne européenne (ICE). Les député·es européen·nes se rassembleront devant le Parlement européen le mercredi 19 mai, à 15h00, pour demander aux institutions européennes et aux États membres d'agir afin de protéger nos océans. Cette mobilisation, à l'initiative des eurodéputées Marie Toussaint et Caroline Roose et de l'ONG Stop Finning, réunira des député·es européen·nes de différents groupes politiques, ainsi que plusieurs ONG européennes dédiées à la protection des océans et de la biodiversité.

Selon Marie Toussaint, députée européenne des Verts/ALE, "Bien qu'elle interdise le stockage, le transbordement et le débarquement de tous les ailerons de requin dans les eaux européennes et sur tous les navires de l'UE, la réglementation européenne permet toujours que les ailerons de requin soient coupés du corps du requin une fois débarqués dans les ports européens, puis exportés vers l'Asie. Par conséquent, l'UE reste un haut lieu du commerce des nageoires de requin : en moyenne, 3 500 tonnes de nageoires, représentant 52 millions d'euros, sont exportées de l'UE chaque année ! Les citoyen·nes se mobilisent déjà contre ce trafic choquant. L'UE doit maintenant agir en conséquence pour protéger les requins et les écosystèmes des océans."

Selon Caroline Roose, députée européenne des Verts/ALE, "Le règlement de 2013 a constitué une avancée importante dans la lutte contre le finning. Mais il n'a pas mis un terme à cette pratique cruelle. C'est pourquoi nous soutenons les ONG qui demandent l'arrêt complet du commerce d’ailerons."

Selon Fabienne Rossier, représentante française de l'ONG européenne Stop Finning - Stop the Trade, "L'extinction des requins est déjà en cours. De nombreuses espèces de requins ont déjà perdu 90 à 99 % de leur population en raison de la surpêche. L'initiative citoyenne européenne Stop Finning est une occasion unique de mettre fin très rapidement au commerce des ailerons de requins en Europe. 3 500 tonnes d'ailerons sont exportées d'Europe vers l'Asie chaque année ! Les requins sont essentiels à la vie dans les océans et génèrent 70 % de l'oxygène que nous respirons sur Terre. Réussir l'initiative citoyenne Stop Finning EU, c'est sauver les requins et, en fait, nous sauver nous-mêmes... L'UE doit interdire le commerce des ailerons de requins le plus rapidement possible, c'est nécessaire et urgent."