France - Mai Poumons : une 6ème édition online le samedi 29 mai 2021

Pour la 6ème édition, l’association toulousaine MAI POUMONS a décidé d’organiser, en vertu du protocole sanitaire, un événement 100% virtuel, permettant aux internautes de se familiariser avec un organe méconnu et pourtant essentiel : le poumon. L’événement aura lieu ce samedi 29 mai, en live sur les comptes « Mai Poumons » des réseaux sociaux Facebook, Instagram et Youtube.

Des vidéos accessibles à tous pour découvrir, développer et protéger ses poumons



En mai 2020, la crise sanitaire provoquée par la Covid avait empêché la tenue de l’événement annuel organisé par MAI POUMONS au cœur de la ville rose, ainsi que dans les autres villes et, en parallèle, mis en exergue le rôle essentiel de nos poumons. Pas question de ne rien proposer cette année !

C’est pourquoi une vingtaine de mini-vidéos ont été réalisées avec des pneumologues Toulousains, Bordelais et Bayonnais répondant aux questions les plus fréquemment posées lors des Villages pour découvrir, développer et protéger ses poumons : « La respiration c’est quoi ? », « Un poumon, ça repousse ? », « Comment développer ses poumons?», «Comment protéger ses poumons des polluants intérieurs ou extérieurs?», «Sommeil et poumons… c’est quoi le lien ? » et questions que l’on se pose depuis le début de la pandémie mondiale : « Et la Covid, ça fait quoi aux poumons ? », « Comment se protéger du COVID ? ».

« Grâce à vos poumons, vous respirez de l’oxygène et fournissez à vos cellules le carburant nécessaire à la vie. Le poumon est le lien entre l’environnement et l’individu. Connaître ses poumons, c’est aussi réfléchir à la qualité de l’air que nous respirons… Découvrez comment rester en bonne santé respiratoire, tout en se sensibilisant au rôle majeur que jouent nos poumons dans notre organisme. C’est l’ambition première de notre événement : les professionnels de santé vont à la rencontre des populations pour partager les connaissances et échanger sur les bonnes pratiques dans le cadre de la prévention universelle et pour l’éducation à la santé de tous.

Nous ne pouvons pas encore nous rassembler ce printemps dans le Village festif de MAI POUMONS, autour d’activités ludiques et pédagogiques, c’est pourquoi le Village prend une forme 100% digitale cette année. Ce sera pour mieux nous retrouver tous ensemble l’année prochaine ! » explique Christophe Raspaud, président de MAI POUMONS et pneumologue à Toulouse.

Pour participer à l’événement digital, rendez-vous en ligne le samedi 29 mai sur les comptes Facebook, Instagram et Youtube de « Mai Poumons ».