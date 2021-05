Fronton - Le Collectif Négrette présente ses premiers « Coups de coeur »

Fondé il y a deux ans, le Collectif Négrette regroupe une dizaine de vignerons de l’AOP Fronton, engagés dans la production de vins rouges haut de gamme visant à la reconnaissance du potentiel qualitatif de la négrette, le cépage emblématique de l’appellation.

« Les règles, ce sont les vignerons qui les ont choisies. Le collectif n’a pas déposé de marque ni initié une démarche de classement. C’est le marché, c’est-à-dire les professionnels et les consommateurs, qui validera le projet si l’intérêt pour ce que nous faisons est au rendez-vous. Nous nous définissons comme un groupe ouvert : d’ailleurs, de nouveaux vignerons sont actuellement en train de nous rejoindre. »

Benjamin Piccoli, directeur de l’appellation Fronton

Les premiers « Coups de coeur » du Collectif Négrette ont été décernés lors d’une dégustation à l’aveugle qui s’est tenue à Fronton ce lundi 17 mai. Le jury, composé de seize professionnels du vin, a sélectionné trois cuvées parmi les 9 références qui lui ont été présentées, toutes issues du millésime 2019 compte tenu de la durée d’élevage minimum prévue dans le cahier des charges du collectif. Elles seront envoyées à des cavistes et à des journalistes afin de mieux faire connaître les vins de l’AOP Fronton ainsi que la démarche du collectif.

Les lauréats

1. CHÂTEAU DE BELAYGUES - Le Canard Élégant 2019

2. DOMAINE LABASTIDUM - Giove 2019

3. CHÂTEAU JOLIET - La Dame Noire 2019

Où trouver les vins du Collectif Négrette ? Ils sont disponibles chez les cavistes, dans les restaurants gastronomiques, chez les vignerons, à la Maison des Vins de Fronton et sur www.vins-de-fronton.fr

AOP FRONTON, « LE VIN DES TOULOUSAINS »

Situé à 28 kilomètres au nord de Toulouse, le vignoble de Fronton, qui embrasse la petite commune éponyme, s’établit sur la rive droite de la Garonne. Il fait partie des appellations du Sud-Ouest, foisonnante mosaïque de terroirs aux cépages souvent endémiques. Reconnu en appellation en 1975, le vignoble recouvre 2 400 hectares de vignes à cheval sur les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne. La production, assurée par une cave coopérative et une quarantaine de vignerons, est entièrement dédié à la production de vins rouges et rosés. La négrette est le cépage emblématique de l’apppellation : elle se caractérise par des arômes intenses de fruits noirs (mure, cassis), de réglisse et de violette.