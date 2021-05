Montpellier - Pour la Police : Une véritable certitude d'impunité s'installe chez la voyoucratie

NON PAS UN SENTIMENT D’IMPUNITE MAIS UNE REELE CERTITUDE D’IMPUNITE !!!

Le vendredi 14 mai 2021 la Brigade des chemins de fer de Montpellier contrôle un individu en gare saint Roch ; ancien Mineur Non Accompagné de nationalité Marocaine et connu défavorablement des services de Police et faisant l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français qui lui a été notifiée par la Préfecture de l’Hérault.

Ce dernier faute de place dans un Centre de Rétention Administratif de la zone sud est tout simplement remis en liberté.

Samedi 15 mai ce même individu traverse les voies au mépris des règles de sécurité pour monter dans un TGV sans titre de transport et sans masque.

Contrôlé par les agents de la SUGE rejoint par la BCF ce dernier insulte copieusement les fonctionnaires de Police, crache à la figure de l’un d’entre eux, insulte l’institution Police et le pays avant de lancer un « Vive Ben Laden ».

Il est interpellé et conduit au commissariat central, entendu sur les faits et relâché avec une Convocation devant un Officier de Police judiciaire pour le mois d’octobre, avec la quasi-certitude qu’il ne s’y présentera pas.

Une véritable certitude d’impunité s’installe chez la voyoucratie depuis trop longtemps, ouvrant la porte à toutes les dérives.