Montpellier - Les élus SCUM proposent l'attribution d'un crédit d'impression/photocopie de 10€ pour toutes et tous !

Les élus SCUM proposent l'attribution d'un crédit d'impression/photocopie de 10€ pour toutes et tous !

Nous proposons la mise en place d’un crédit d’impressions, d’un montant de 10€, qui serait crédité à chaque étudiant en début d’année universitaire. Ce crédit serait utilisable sur les photocopieurs de la Bibliothèque Universitaire.

Ce lundi 17 mai au Conseil d'Administration de l'Université de Montpellier (UM) et mardi 18 mai au Conseil d'Administration l'Université Paul Valéry Montpellier 3 (UPVM3), les élus étudiants du SCUM présentent des motions afin de mettre en place ce dispositif dans les deux universités montpelliéraines. Nous espérons que les présidences d'universités, ainsi que les élus étudiants, enseignants, et des personnels soutiendront cette proposition concrète et finançable à 100 % par la CVEC.

Les enseignements évoluent, et depuis plusieurs années l’outil informatique prend une place prépondérante au niveau pédagogique pour les étudiants. Cette tendance de fond se matérialise par la nécessité d’imprimer et photocopier divers types de documentations afin de suivre un cursus universitaire dans de bonnes conditions : notes de cours, exposés, mémoires, thèses ...etc.

Cette nécessité d’imprimer des documents relatifs aux cours est génératrice de potentielles inégalités entre étudiants, certains n’ayant pas les ressources financières nécessaires pour imprimer ou photocopier des documents nécessaires aux cours, aux révisions et à certains examens.

Les élus étudiants du SCUM

Salade Tomates Oignons & Tes représentants masqués et combatifs (Université de Montpellier)

Supers Chatons Ultras Mignons (Université Paul Valéry)

