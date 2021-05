Occitanie - Vendredi 14 mai : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1385 hospitalisations en cours ce soir (-86) dont 264 en réanimation et soins critiques (-38), et à ce jour 4376 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+40 en 3 jours).

Les signes d’amélioration se confirment progressivement en Occitanie. Ces indicateurs sont encourageants. Ils confirment l’impact de nos efforts collectifs. Ne relâchons rien pour en garder tout le bénéfice tout au long des prochaines semaines. Gestes barrières, tests de dépistage, vaccination sont nos atouts pour retrouver peu à peu nos proches.

Toute la semaine, les acteurs du dépistage et de la vaccination restent mobilisés partout en Occitanie. Plus de 300 000 injections avaient été réalisées la semaine dernière : en dépit des jours fériés, ce nombre record était dépassé dès hier soir, en vue d’un objectif fixé à 400 000 injections en cette fin de semaine. Au total à ce jour, plus de 1,8 million de personnes ont bénéficié d’une première injection dans notre région, soit 39,3% des plus de 18 ans, 46,2% des 50-64 ans et 80,2% des plus de 65 ans.

Ne rien relâcher

Le nombre de nouveaux cas est toujours orienté à la baisse. Dans le département du Gers, le taux d’incidence vient même de repasser en dessous du seuil d'alerte fixé à 50.

Dans la grande majorité des départements de la région, le taux de positivité se situe désormais en-dessous de 5% des tests réalisés. Ces indicateurs sont encourageants. Ils confirment l’impact de nos efforts collectifs. Ne relâchons rien pour en garder tout le bénéfice tout au long des prochaines semaines.

