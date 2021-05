Hérault - Toutes les explications sur le Pass Sanitaire !

Toutes les explications sur le Pass Sanitaire !

L'Assemblée nationale a voté en seconde délibération, la nuit dernière (mardi 11 au mercredi 12 mai), le projet de loi n° 4105 de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire, qui encadre la mise en place du pass sanitaire contre le Covid-19. Le texte a été approuvé par 208 voix contre 85.

L'article, comprend la création d'un pass sanitaire, a donc été modifié et validé en toute fin de soirée. La période de transition durant laquelle le gouvernement pourra imposer des restrictions de libertés a été écourtée, du 2 juin à fin septembre et non fin octobre. On vous explique en quoi consiste et comment fonctionne le pass sanitaire.

Le pass sanitaire pour les événements est sur le point d’être déployé afin de permettre à certaines activités et ERP (Établissements Recevant du Public), de rouvrir leurs portes.

QUAND

À partir du mercredi 9 juin 2021, date à laquelle la plupart ERP sont de nouveau autorisés à rouvrir leur portes. Ce fameux pass sanitaire sera mis en place pour accéder à certains types de grands rassemblements et grands événements.

OBLIGATOIRE PARTOUT

Non. Le pass sanitaire pourra être demandé dans les lieux ou événements rassemblant plus de 1.000 personnes, comme par exemple les stades, festivals, parcs de loisirs, concerts, foires, salons, salles en configuration debout… Il ne sera en revanche pas demandé dans les lieux de vie de tous les jours comme par exemple les restaurants, théâtres, musées ou encore les cinémas.

POUR QUI

Uniquement les personnes majeures pour le moment. Pour les mineurs, qui ne seront très certainement pas vaccinés avant l’automne, l’entourage du secrétaire d’Etat au numérique a annoncé le jeudi 6 mai qu’une « réflexion est actuellement menée » par le gouvernement et que « le sujet sera soumis au Parlement. »

COMMENT FONCTIONNE T-IL

L’attestation de vaccination est valable 2 semaines après la deuxième injection, 4 semaines après l’injection de Johnson & Johnson (1dose), ou 2 semaines après l’unique injection chez les personnes ayant déjà eu la Covid-19 ;

Le résultat d’un test négatif de moins de 48h (RT-PCR ou antigénique). Les autotests seront pas autorisés ;

Le certificat d’immunité naturelle ou de rétablissement de la Covid-19 délivré par les autorités sanitaires pour les personnes ayant connu un “épisode d’infection à Covid clinique et/ou virologique de moins de 6 mois” et ayant réalisé un test RT-PCR ou antigénique positif de plus de deux semaines et datant de moins de deux mois.

QUEL FORMAT

Le Pass sanitaire numérique : Il sera possible d’importer les documents dans son application mobile TousAntiCovid. Les documents comporteront deux codes, un Datamatrix certifiant l’authenticité, et un QR Code. Scanner le QR Code permettra de stocker les documents dans l’application TousAntiCovid afin d’en faire un pass sanitaire numérique. Le Datamatrix est un code dont la forme est similaire à un QR Code, et répond à la norme 2D-DOC/ANTS, utilisée par l’administration française pour authentifier les documents afin d’éviter les fraudes.

Le Pass sanitaire papier : Il sera également possible d’utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement l’un des 3 documents ayant valeur de pass sanitaire.