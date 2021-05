Toulouse - L'A321 : une annonce importante pour l'emploi à Toulouse et en Occitanie

Carole Delga : « L'A321 : une annonce importante pour l'emploi à Toulouse et en Occitanie »

A la suite de l'annonce par Airbus de la relance de son projet de création, à Toulouse, d'une ligne d'assemblage de l'A321, la présidente de Région, Carole Delga, se félicite de cette décision :

« Nos efforts collectifs paient ! Je tiens à remercier la direction d'Airbus, avec laquelle le dialogue est constant et positif, d'avoir retenu le site de Toulouse, pour l'implantation de cette ligne d'assemblage de l'A321.

La relance de ce projet est la marque de l'engagement d'Airbus pour renforcer sa place de leader au niveau mondial. Cette décision conforte dans le même temps la position clé de l'Occitanie dans la production et le développement des avions de demain, souhaitée par les salariés et l'ensemble des acteurs économiques du territoire.

Après l'A320, qui est l'avion le plus vendu au monde, le développement de la production de l'A321 à Toulouse ouvre des perspectives importantes pour toute la filière.

Cette annonce conforte notre volontarisme. La Région a engagé, dès juillet 2020, un plan de relance de 100 M€ pour la filière aéronautique afin de préserver l'emploi et les compétences dans notre territoire. Cette chaîne d'assemblage est importante pour l'avenir de nos emplois, au sein d'Airbus, mais également pour toute la chaîne des entreprises sous-traitantes qui composent le socle économique d'une partie de notre territoire.

L'avion reste indispensable pour les échanges économiques et la rencontre entre les peuples. Avec l'ensemble des acteurs concernés, je mets toute mon énergie pour que Toulouse et l'Occitanie reste leader dans ce secteur stratégique. Aujourd'hui, en préservant l'emploi et l'activité, demain en développant ici l'avion vert, économe en ressources et moins polluant, indispensable à la souveraineté économique française et européenne.

Photo d'illustration