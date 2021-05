Haute-Garonne - Festival Clarijazz

La 9ème édition du Festival Clarijazz aura bien lieu cette année, sur deux week-ends autour du Jazz et des Musiques du monde du 2 au 4 juillet et du 16 au 18 septembre 2021.

Désireux de retrouver son public et de permettre aux artistes initialement prévus en 2020 de se produire sur scène, le Festival Clarijazz se déroulera en deux week-ends : l’un en juillet, l’autre en septembre. Ces deux rendez-vous offriront aux festivaliers des moments forts lors de 6 soirées empreintes de Jazz et de Musiques du monde.

Ainsi du 2 au 4 juillet 2021, Clarijazz s’installe dans le jardin du pigeonnier de St Elix-le-Château où des rythmes entêtants et des mélodies venues d’ailleurs vous feront frémir de la tête aux pieds avec le groupe Samarabalouf, Dan Gharibian trio qui ont sortis récemment leurs derniers albums, et les artistes de Swing Rencontre Trio.

Puis, du 16 au 18 septembre 2021, le Festival revient pour un week-end à Marignac-Lasclares autour de trois projets inédits et empreints de leurs leaders ; Jérémy et Pascal Rollando, Irina Gonzalez trio et Benjamin Bobenrieth quartet.

Toutes les informations sur www.clarijazz.com