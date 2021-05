Agde - Les Français sont prêts à voyager après une année 2020 difficile

Les Français sont prêts à voyager après une année 2020 difficile

Après une année 2020 assez frustrante pour les voyages, les Français ont très envie de reprendre la route. En effet, une majorité écrasante, 98%, ont exprimé un fort désir de voyager en 2021.

Bien que les petites escapades le week-end semblent manquer (57%), ce sont les longs voyages de vacances qui font le plus envie (69%).

De plus, les Français aimeraient vraiment repartir en voyage entre amis (53%) bien que les voyages en famille (49%) et en amoureux (47%) suivent de très près pour les prochaines vacances.

Les Français se préparent pour les vacances d'été et ont envie de nouveauté

La période des vacances d'été est très attendue pour repartir en voyage (62%). Cependant le mois de juin (44%) et les mois de septembre-octobre (41%) sont aussi considérés pour prendre la route afin d'éviter les foules et peut-être de profiter de tarifs plus avantageux.

En grande majorité cette année de confinement pousse à vouloir découvrir de nouveaux lieux (78%) bien que les Français ne refusent pas de retrouver des lieux familiers pour renouer avec les vacances (47%).

Les destinations favorites des Français

Après avoir été bloqués chez eux durant de longs mois, en grande majorité, les Français ont exprimé une envie d'évasion et de retour vers la nature (70%) afin de s'échapper du milieu urbain. Plus particulièrement, la mer (77%) semble être la destination de choix pour cet été, bien devant la montagne (35%) et la campagne (26%).

Pour être encore plus précis, la Corse (46%) et la Provence Alpes Côte d'Azur (42%) seront très populaires cet été. Ces deux destinations réunissent les besoins cités ci-dessus pour les envies de voyage : de la nature, en bord de mer... Les autres destinations populaires sont le Pays Basque (33%), la Bretagne (33%) et la Loire (18%).

Les destinations en France sont privilégiées (55%). Les Français ont moins envie de partir à l'autre bout du monde ou de partir en Europe. La priorité est de retourner voir ses proches pour partager de bons moments ensembles.

Les Français font confiance à la location de voiture pour l'année 2021

La crise COVID a changé la perception des utilisateurs OuiCar sur les moyens de transport. 56% des Français changent leurs habitudes en terme de mobilité. Posséder un véhicule ne semble plus forcément primordial (dans 44% des cas), et l'économie collaborative est désormais un réflexe (dans 83% des cas).

Les français souhaiteraient vraiment repartir en voyage en 2021, en particulier pour retrouver leurs amis et leurs proches. Ce qui explique aussi que les destinations les plus prisée se trouvent en France.

Enfin, la voiture individuelle et la mobilité collaborative semblent être en hausse après la crise sanitaire pour des raisons de sécurité sanitaire et d'économies.

Photo d'illustration