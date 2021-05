Montpellier - Samedi 15 mai, rassemblement Stop Corrida à Montpellier

Samedi 15 mai, rassemblement #StopCorrida à Montpellier

Aujourd'hui des corridas sont toujours organisées dans le Sud de la France, malgré qu'elles sont reconnues par le Code Pénal comme des maltraitances sur des animaux. Pourtant elles sont dispensées de peine dans dix départements sous prétexte qu'une tradition de mise à mort de taureaux peut être invoquée...

Dans l'Hérault par exemple, 4 villes pratiquent encore chaque année ces abattages d'animaux dans les arènes. Lunel, Mauguio, Béziers et Boujan sur Libron, ces villes nuisent au rayonnement de notre région et de la France.

Si à Paris, Lyon ou Marseille des corridas étaient organisées, les responsables de ces "spectacles" risqueraient un emprisonnement de 2 ans et jusqu'à 30 000 euros d'amendes (Art 521-1 Du Code Pénal)

Une corrida, ce sont 6 animaux volontairement blessés à l'arme blanche jusqu'à leur mort par hémorragie.

L'agonie de chaque taureau dure une vingtaine de minutes. Le tout en musique et devant un public endimanché pour l'occasion.

Cette action de sensibilisation a pour objectif de faire évoluer la loi afin de faire cesser l'incohérence éthique et législative de cette dérogation.

Cette manifestation est coorganisée avec les associations One Voice Gard Hérault et le Colbac de Béziers.

Seront aussi présents, l'association Crac Europe et des représentants du Parti Animaliste.

A 11h30, une prise de parole publique et en direct sur facebook sera tenue par les différents responsables présents.

Oui aux festivités, non aux atrocités.

Quand? Samedi 15 mai 2021 de 10h à 13h

Ou? Fontaine des 3 Grâces, place de la Comédie à Montpellier



Photo d'illustration