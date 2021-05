Narbonne - Le Musée Narbo Via ouvre ses portes ! Mercredi 19 mai 2021, 14h15

Le Musée Narbo Via ouvre ses portes ! Mercredi 19 mai 2021, 14h15

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et de l'EPCC Narbo Via, est heureuse d'annoncer l'ouverture officielle du musée Narbo Via le 19 mai prochain. Grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires, le musée sera en effet en capacité d'accueillir du public grâce à un protocole adapté. A cette occasion, la présidente de Région réalisera une visite presse à 14h15 pour faire découvrir les collections du musée.

Après une ouverture prévue en décembre dernier, puis finalement repoussée en raison de la crise sanitaire, Narbo Via ouvrira enfin ses portes le 19 mai prochain permettant ainsi au public de venir découvrir les plus de 7000 pièces que renferme le musée.

« A l'heure de l'ouverture de ce musée, projet lancé par Georges Frêche, je ne peux m'empêcher d'éprouver une certaine fierté à l'idée de voir le public enfin franchir ses portes et déambuler au milieu des trésors qu'il renferme. C'est un bout de l'histoire d'Occitanie, de notre histoire, que ce musée propose de faire (re)découvrir à tous nos habitants. Lieu de culture mais aussi de vie, de partage et d'apprentissage, Narbo Via est le résultat d'un travail collectif, qui contribuera à renforcer l'offre culturelle et touristique sur notre territoire », a déclaré Carole Delga en amont de cette visite.

Des modalités de visite adaptées

Afin de respecter les nouvelles mesures sanitaires fixées par le gouvernement, le musée proposera des conditions de visites adaptées. Une jauge de 330 personnes pouvant visiter simultanément le musée a ainsi été fixée. Des créneaux de visite de 2 heures seront par ailleurs mis en place pour faciliter l'accès au musée. Les réservations en ligne seront disponibles dès le 15 mai directement sur le site du musée narbovia.fr. Un petit nombre de visiteurs pourra également rentrer dans le musée sans réservation, en patientant dans la file d'attente.

Les horaires et tarifs sont consultables directement sur le site du musée.

Des mesures de sécurité renforcées

Pour garantir la sécurité sanitaire de tous, Narbo Via a fait l'objet d'aménagements et de mesures spécifiques : parcours de visite à sens unique garantissant les distances de sécurité réglementaires, stylets à usage unique pour les dispositifs numériques... Devant l'interdiction des visites guidées groupées, des médiateurs seront disposés dans les différentes salles du musée afin d'accompagner les visiteurs au cours de leur visite.

Une riche programmation à venir

Du 4 au 6 juin, Rendez-vous aux jardins : au Musée Narbo Via, déambulation dans les jardins et les espaces d'exposition, proposée par les médiateurs, entre histoire romaine et enjeux contemporains.

À Amphoralis, découverte des vertus de plantes déjà connues sous l'Antiquité, accompagné de médiateurs.

18, 19 et 20 juin, Journées européennes de l'archéologie : visites archéo-nomades entre le musée Narbo Via et Amphoralis, l'Horreum ou le site archéologique du Clos de la Lombarde ; visites découvertes du musée Narbo Via, d'Amphoralis et de l'Horreum ; ateliers mosaïque, numismatique (Horreum) ; fouille archéologique, céramologie et démonstration de tournage gallo-romain (Amphoralis) ; musée mobile dans les jardins du musée Narbo Via.

28 juillet, le Festival Radio France Occitanie est à Narbo Via ! Les saxophonistes chanteurs du groupe Quatuor Elipsos, précédés d'un tambour baroque, se produisent dans les salles du Musée.

Septembre-janvier, première exposition temporaire du Musée : Veni, Vidi... Bâti !

