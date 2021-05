Occitanie - Vendredi 7 mai 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1593 hospitalisations en cours ce soir (-133) dont 323 en réanimation et soins critiques (-39), et à ce jour 4277 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+41 en 3 jours).

La diminution des indicateurs épidémiques en Occitanie doit s’accompagner d’une prudence renforcée pour garantir les conditions d’un déconfinement progressif. Le premier réflexe est celui des gestes barrières à ne surtout pas relâcher, et du dépistage en cas de symptômes comme de façon préventive avant de retrouver par exemple des proches à l’état de santé fragile. En cas de nécessité, l’isolement est impératif.

Le réflexe complémentaire est celui de la vaccination. Depuis début janvier, près de 2,4 millions de doses ont été administrées. A ce jour, près de 1,7 million de nos concitoyens ont déjà bénéficié d’une première injection de vaccin, ce qui représente plus de 35% de la population adulte dans notre région, mais aussi 40% des personnes âgées de 50 à 64 ans et 77,2% des plus de 65 ans. Ces indicateurs de vaccination progressent fortement, comme en témoignent les injections record de ces derniers jours (plus de 50 000 par jour). Cette mobilisation va encore s’amplifier ce week-end et toute la semaine prochaine. Tous les acteurs de la vaccination et du dépistage sont sur le pont pour démultiplier les rendez-vous afin de nous protéger, protéger les plus fragiles et nous permettre progressivement de nous retrouver.

Dépister et vacciner non stop

La diminution des indicateurs épidémiques en Occitanie doit s’accompagner d’une prudence renforcée pour garantir les conditions d’un déconfinement progressif. Le premier réflexe quis’impose à tous est celui de la vigilance et des gestes barrières à ne surtout pasrelâcher. Le second réflexe est celui du dépistage dès que nécessaire, en cas de symptômes comme de façon préventive avant de retrouver par exemple des proches à l’état de santé fragile. En cas de nécessité, l’isolement est impératif. Le réflexe complémentaire est celui de la vaccination.

C’est déjà en cours pour plus de 35% des adultes en Occitanie.

Cet indicateur progresse fortement, comme en témoignent les injections record de ces derniers jours. Cette mobilisation va encore s’amplifier ce week-end et toute la semaine prochaine. Tous les acteurs de la vaccination et du dépistage sontsur le pont pour démultiplier les rendez-vous afin de nous protéger, protéger les plus fragiles et nous permettre progressivement de nous retrouver.