Occitanie - 6 lycées d'Occitanie labellisés internats d'excellence

6 lycées d'Occitanie labellisés internats d'excellence

6 lycées d'Occitanie ont été labellisés « Internats d'excellence ». Créé par le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, ce label leur permettra de bénéficier de la création ou de la réhabilitation de places d'hébergements pour les élèves, avec le soutien de la Région.

Lancé en 2008, le label « internats d'excellence » vise à offrir des conditions de travail et un projet éducatif renforcé à des collégiens et lycéens. En automne dernier, un vaste appel à projet a été lancé pour la création ou la réhabilitation de 1500 places d'internats à l'horizon 2022. En Occitanie, 6 lycées vont bénéficier du dispositif.

- Le lycée Joseph Gallieni à Toulouse (Haute - Garonne)

Plus grand internat de la métropole Toulousaine, le lycée Joseph Gallieni propose un projet qui repose sur la lutte contre les inégalités, l'accompagnement à la réussite et l'ambition scolaire. L'établissement va bénéficier d'une réhabilitation de 220 de ses places d'hébergement et de la création de 20 autres.

- Le lycée Albert Camus à Nîmes (Gard)

Le lycée Albert Camus développe une politique de mixité et d'accompagnement des élèves internes qui allie cadre de vie, réussite éducative et ouverture artistique et sportive. Il bénéficiera de la réhabilitation de 100 places d'internat.

- Le lycée Anne Veaute à Castres (Tarn)

Lycée professionnel des métiers du paramédical et du tertiaire, ce lycée de la nouvelle chance se mobilise autours de dispositifs de raccrochage scolaire et de retour en formation. Au sein de l'internat, 136 places seront réhabilitées et 4 créées.

- Le lycée Fernand Léger à Bédarieux (Hérault)

L'internat du lycée professionnel Fernand Léger est également ouvert aux élèves issues du lycée du Parterre et du lycée Ferdinand Fabre. Cette dynamique inter-établissements permet aux élèves internes de construire un parcours de formation diversifié et complémentaire. L'internat bénéficiera de la réhabilitation de 30 de ses places.

- Le lycée Antoine Bourdelle à Montauban (Tarn-et-Garonne)

Le lycée Antoine Bourdelle a volonté de proposer un accompagnement adapté à l'âge et à la formation des élèves, pour leur faciliter l'accès à l'enseignement supérieur. L'établissement bénéficiera de la réhabilitation de 90 de ses places.

- Le lycée Charles Renouvier à Prades (Pyrénées-Orientales)

Grâce à une offre de formation scolaire étoffée et complétée par une stratégie d'accompagnement adaptée, le lycée Charles Renouvier contribue à la réussite de ses élèves internes. 32 places seront réhabilitées au sein de l'établissement.

Afin d'accompagner les projets des 6 établissements sélectionnés, la Région Occitanie va financer la réalisation des travaux pour 9,5M€. L'Etat l'accompagne à hauteur de 3,9M€.

« La labellisation de ces 6 internats répartis sur l'ensemble de notre territoire, vient réaffirmer l'engagement de la Région pour offrir aux jeunes les meilleures conditions d'études et de vie dans des établissements d'excellence et proches de chez eux. Parce que la jeunesse est notre 1ère priorité, nous ne cesserons d'œuvrer pour aider les jeunes à accéder au savoir et à concrétiser leurs projets », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.