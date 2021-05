Toulouse - Nina OCHOA et Jean-François AUDIGUIER en campagne sur le Canton Toulouse 6

"La crise sanitaire a révélé l’urgence de repenser et revitaliser nos politiques sociales et économiques. Le Conseil Départemental, chef de file des politiques de solidarité, doit prendre toute sa place pour une relance sociale, humaniste et innovante. Nous souhaitons mettre un place une politique départementale pour protéger, agir et rendre compte" indique les candidats.

Sous la bannière« Aimer la Haute-Garonne », ils souhaitent dépasser les clivages politiques, "sans dogmatisme et agir avec pragmatisme" dans le sillage de la majorité municipale et métropolitaine de Jean-Luc Moudenc. "Nos concitoyens ont montré à plusieurs reprises leur souhait de voir leurs élus travailler ensemble, pour faire prévaloir l’intérêt local des Haut-Garonnais." plaident les deux candidats, qui s'insctivent dans cette même démarche.

Ils souhaitent incarner le large rassemblement de la droite, du centre et des progressistes, ainsi que la société civile, qui , selon les candiudats, "permettra de tourner la page de 75 ans d’une gouvernance monolithique au Conseil Départemental de la Haute-Garonne."

Pour le Canton Toulouse 6, composé des quartiers sud-ouest de Toulouse, le binome est constitué de :

Nina OCHOA (Les Républicains) : 22 ans, étudiante, conseillère municipale de Toulouse, conseillère métropolitaine et Maire de quartier St Simon / Lafourguette / Oncopole.

Jean-François AUDIGUIER (La République en Marche) : 43 ans, Chef d’entreprise dans la communication, ancien président du Club de la Com (organisation des 500 entreprises et professionnels de la communication en Occitanie), colistier Aimer Toulouse aux municipales 2020

Deux remplaçants font équipe avec eux :

Liliane KADRI (La République en Marche) : 65 ans, agent technique territorial

Paul SANTINI (Société civile) : 23 ans, employé dans la restauration

Déja engagé auprès des habitants du canton 6, ils feront campagne autour de 4 priorités pour le canton 6 :

Préparer les futurs collèges du canton : Anticiper et construire les établissements manquants dans nos quartiers, accompagner fortement la mixité sociale prévue dans les nouveaux collèges mais non préparée, concerter les habitants sur les futurs collèges, soutenir le projet d’un lycée dans le quartier de Saint Simon...

: Anticiper et construire les établissements manquants dans nos quartiers, accompagner fortement la mixité sociale prévue dans les nouveaux collèges mais non préparée, concerter les habitants sur les futurs collèges, soutenir le projet d’un lycée dans le quartier de Saint Simon... Encourager les mobilités douces et désengorger les routes : Accompagner la création du Réseau Express Vélo pour garantir un véritable réseau de mobilités douces, en complément de l’arrivée de Téléo sur le canton, soutenir l’aménagement routier du Boulevard Urbain du Canal Saint-Martory...

: Accompagner la création du Réseau Express Vélo pour garantir un véritable réseau de mobilités douces, en complément de l’arrivée de Téléo sur le canton, soutenir l’aménagement routier du Boulevard Urbain du Canal Saint-Martory... Agir pour des solidarités de proximité : développer des points d’accueil de proximité dans les quartiers qui n’en bénéficient pas (Bellefontaine, Saint-Simon et Croix de Pierre), garantir un accompagnement spécifique vers l’emploi à chaque allocataire du RSA, encourager l’arrivée de Maisons de Santé pluridisciplinaires dans tous les quartiers...

: développer des points d’accueil de proximité dans les quartiers qui n’en bénéficient pas (Bellefontaine, Saint-Simon et Croix de Pierre), garantir un accompagnement spécifique vers l’emploi à chaque allocataire du RSA, encourager l’arrivée de Maisons de Santé pluridisciplinaires dans tous les quartiers... Accompagner le grand âge et la dépendance : favoriser toutes les solutions de maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes, aider à l’amélioration et l’adaptation du logement, faciliter l’implantation d’EHPAD de quartier et d’EHPAD solidaires, accompagner spécifiquement les aidants...

audiguier-ochoa.aimer31.fr