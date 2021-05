Limoux - Une boutique Optical Center ouvre à Limoux

Une boutique Optical Center ouvre à Limoux

L’opticien Maxime SOURNAC ouvre son 4ème magasin à Limoux au 1 avenue François Clamens 11300 Limoux. En plus de l’optique lunetterie, l’audioprothèse et l’optométrie, des dépistages gratuits de la vue ou de l’audition seront proposés.

Franchisé Optical Center, première enseigne en optique et audition en France, Maxime SOURNAC a déjà ouvert 3 boutiques à Plaisance du Touch, Castelnaudry et Revel. Il emploie au total 25 personnes, dont 1 audioprothésiste et 3 opticiens dans cette nouvelle boutique de Limoux.

L’équipe déploiera un tout nouveau service en septembre : l'« OC Mobile », un camion équipé d’un matériel de haute technologie, accessible aux Personnes à Mobilités Réduites, pour aller à la rencontre notamment des personnes isolées, et réaliser in situ des examens de vue et bilans auditifs gratuits dans un confort optimal.

En plus des rendez-vous à domicile, des journées pourront être organisées auprès des maisons de retraite, EHPAD, mairies et communes, entreprises … Le service OC Mobile est également partenaire de la plateforme nationale de santé ITELIS : les salariés des entreprises adhérentes au réseau peuvent bénéficier gratuitement de services d’optique sur leurs lieux de travail.

Plus d'informations : magasin joignable au 04 48 31 01 10 et ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.