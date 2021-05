Europe - Le joli mois de l'Europe, une opportunité pour parler d'Europe aux citoyens

Le joli mois de l’Europe ; c’est faire vivre l’Europe auprès des citoyens, dans les territoires en mai

Depuis 1985, l’Europe est célébrée tous les 9 mai. Mais un seul jour ne suffit pas. C’est pour cette raison qu’est organisé chaque année le Joli mois de l’Europe. Pendant tout le mois, la société civile, les institutions, les porteurs de projets européens, montrent ce que l’Europe apporte aux citoyens.

Le joli mois de l’Europe, une opportunité pour parler d’Europe aux citoyens

Le Joli mois de l’Europe porte l’ambition de rapprocher l’Union européenne et le grand public et de montrer son utilité sociale de façon concrète dans les territoires, en invitant les citoyens, pour qui l’Europe peut parfois paraitre abstraite et lointaine, à participer à des événements et des animations sur l’Europe en mai.

Moteur de ce mois de festivités, la fête de l’Europe marque le lancement des différents évènements. Partout en France, des manifestations sont organisées avec pour objectif d’expliquer l’Europe : expositions, balades européennes, débats, animations pour les scolaires, etc.

De plus, dans le contexte sanitaire actuel, le Joli mois de l’Europe ne manque pas de se réinventer avec de nombreuses actions digitales déployées : des quiz et concours, mais aussi des cafés linguistiques, des webinaires ou encore des escape games numériques.

Le programme est disponible sur www.jolimoisdeleurope.eu

Une web TV pour montrer et parler de l’action de l’Union européenne dans les territoires

A cette occasion, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), autorité coordinatrice des fonds européens en France, lance une webTV. Véritable plateforme virtuelle pour valoriser des projets financés par l’Union européenne au travers de reportages, visites 360° ou visiostories. Cette webTV sera lancée ce dimanche 9 mai.

Seront également diffusés sur ce nouveau canal européen web TV :

- La cérémonie de lancement de la conférence sur l’avenir de l’Europe le 9 mai en présence du

Président de la République Emmanuel Macron et de la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ;

- Le Music Europe Day, un concert totalement virtuel qui met à l’honneur des jeunes groupes de musique européens et leur engagement vis-à-vis de l’Europe ;

- Une émission pédagogique sur la relance européenne ;

- Un cycle de conférences et de webinaires intitulé « Travailler pour l’Europe » à destination des

étudiants.

Des tramways aux couleurs du pacte vert de l’Europe

L’ANCT, la Commission européenne et le Parlement européen se sont associés pour habiller les tramways et bus aux couleurs du Pacte vert de l’Union européenne afin de démontrer le soutien de l’Union européenne pour la mobilité urbaine durable.

Ainsi, pendant tout le mois de mai, les tramways et bus - véritables symboles de la mobilité urbaine douce - porteront les couleurs de ce Pacte dans 15 villes françaises.

Découvrez les 15 villes concernées ici

A propos de l’ANCT

Créée au 1er janvier 2020, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est un nouveau partenaire pour les collectivités locales qu’elle accompagne dans leurs projets de territoire. Elle anime des pactes territoriaux et des programmes nationaux comme France Services, Action coeur de ville, Petites Villes de demain, France Très Haut Débit... L’ANCT développe également une offre de services sur mesure en matière d’ingénierie de projet, avec une approche «cousue main » pour répondre au plus près de leurs besoins spécifiques et locaux.

Le rôle de l’ANCT dans le Joli mois de l’Europe

L’Agence nationale de la cohésion des territoires est l’autorité nationale de coordination des fonds européens. A ce titre, elle coordonne et anime la communication sur les fonds européens en France. C’est dans ce cadre que l’ANCT coordonne le Joli mois de l’Europe et apporte son soutien aux territoires.

Les partenaires du joli mois de l’Europe:

Les conseils régionaux, les services de l’Etat, les collectivités et représentations de collectivités, Régions de France, les institutions européennes en France, les maisons de l’Europe et les Europe Direct.