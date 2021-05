Europe - Journée de l'Europe : découvrez l'Union européenne le 9 mai 2021

Les institutions européennes ouvrent “virtuellement” leurs portes afin que les citoyens européens et d'ailleurs puissent en apprendre plus sur l’Union européenne et son travail.

Durant toute cette semaine, apprenez-en plus sur le Parlement européen et la Conférence sur l’avenir de l’Europe à travers de nombreuses interviews avec des élus européens engagés dans la mise en œuvre de la conférence, des présidents de commission et des députés européens. Pour commencer, échangez sur Facebook et Linkedin avec les vice-présidents du Parlement européen en charge de la communication, Katarina Barley et Othmar Karas.

Rendez-vous sur le site dédié à la Journée de l’Europe pour en apprendre davantage sur le Parlement, la Commission et les autres institutions de l’Union européenne. Vous y découvrirez également toutes les activités organisées à cette occasion à travers l’Union. Sélectionnez un pays sur la carte interactive et découvrez ce qu’il s’y passe.

Cette année, le bureau du Parlement européen en France fait rimer musique et Journée de l’Europe ! Dimanche 9 mai à partir de 19h sur Facebook, 12 artistes des 4 coins de l'Union européenne vous donnent rendez-vous pour une série de concerts qui vous feront voyager au-delà des frontières... Toutes les informations sur la programmation et le déroulement de l’événement ici.

Depuis chez vous, visitez également le Parlement européen, le siège de la Commission européenne ainsi que les autres institutions européennes.

Jouez à de nombreux jeux en ligne, découvrez nos vidéos et testez vos connaissances sur l'Union européenne en général, ainsi que sur des thèmes plus ciblés tels que l’Europe verte et numérique. En un clic, prenez part à des débats sur des sujets européens et explorez les événements en ligne.

Découvrez la plateforme multilingue de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, grâce à laquelle vous pourrez partager vos idées pour façonner l’Union européenne de demain.