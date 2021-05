Pyrénées-Orientales - Les candidats de La France Insoumise aux Départementales

Les candidats de La France Insoumise aux Départementales

Dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin 2021, La France Insoumise s’est inscrite dans la démarche de « fédération populaire » lancée au niveau national depuis deux ans et prolongée au niveau régional par « l’appel pour une fédération populaire en Occitanie » invitant à « se rassembler sur des causes communes ».

Dans les Pyrénées-Orientales, La France Insoumise a trouvé un accord avec la GDS (Gauche démocratique et sociale, mouvement autour de Gérard Filoche). GDS sera présente avec LFI sur deux cantons (Côte Sableuse et Vallée de la Têt). Des militants associatifs et syndicalistes, impliqués dans des luttes sociales ou écologistes, ont rejoint la dynamique ainsi enclenchée.

Les candidats rassemblés sous la bannière « Pour des Pyrénées-Orientales Populaires » s’inscrivent dans une perspective majoritaire pour offrir une alternative sociale, écologique et démocratique à ce qui se fait (mal) aujourd’hui et à ce qui pourrait se faire (encore plus mal) demain.

Dans cette optique, une entente a été faite avec EELV et Génération.s afin de « rationaliser l’offre politique dans la majorité des cantons », ceci afin d’éviter que la concurrence de candidats écologistes et insoumis ne réduise pour chacun l’espace politique. Cette entente a donné lieu à trois configurations, au-delà de certaines nuances : des cantons où LFI part sans candidatures EELV (4), des cantons où EELV part sans candidatures LFI (5), des cantons avec des candidatures mixtes LFI et EELV/Génération.s (5).

Liste des candidats France Insoumise aux départementales des Pyrénées-Orientales :

Aspres : Francine Millet (titulaire), Stéphane de Bouard (remplaçant). Liste complétée par 2 candidats EELV.

Côte sableuse : Françoise Bosman (titulaire), Marc Métenier (remplaçant). Liste complétée par 2 candidats de GDS.

Côte Vermeille : Dominique Guérin et Emmanuelle Fratani (titulaires), Pascal Duchêne et Martine Mongin (remplaçants).

Perpignan-3 Cabestany : Sacha Grgurevich (titulaire femme). Un titulaire homme Génération.s et 2 remplaçants EELV.

Perpignan-5 Canohès : Francis Daspe et Carole Gohier (titulaires), Siegfried Sarda et Charlotte Lado (remplaçants).

Pyrénées-Catalanes : François Ferrand et Manuella Hallier (remplaçants). Deux titulaires EELV et société civile.

Vallée de l’Agly : Stéphane Caron et Brigitte Metayer (titulaires). Deux remplaçants Génération.s

Vallée de la Têt : Ludovic Jeanneau et Fabienne Sage (titulaires). Deux remplaçants de GDS.

Vallespir Albères : Catherine David (titulaire) et Jérôme Pous (remplaçants). Liste complétée par 2 candidats EELV.

Pour « Pyrénées-Orientales Populaires » et La France Insoumise, Francis DASPE