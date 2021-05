Occitanie - Mardi 4 mai : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie.

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1726 hospitalisations en cours ce soir (-64) dont 362 en réanimation et soins critiques (-16), et à ce jour 4236 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+54 en 4 jours).

Ce bulletin confirme également une tendance générale à la baisse des indicateurs épidémiques en Occitanie. Ces évolutions plutôt rassurantes s’inscrivent en cohérence avec les mesures de confinement déployées depuis 4 semaines désormais. Cette baisse incite encore à la prudence : à l’hôpital, les niveaux d’activité restent encore très forts pour nos équipes soignantes. Les flux de patients hospitalisés sont moins importants mais cette diminution reste très progressive au fil des jours.

Dans le même temps, la campagne de vaccination poursuit sa forte progression en Occitanie : depuis début janvier, plus de 2,2 millions de doses ont désormais été administrées.

Des indicateursenfin en baisse

De jour en jour, la tendance à la baisse semble enfin se confirmer pour la plupart des indicateurs épidémiques en Occitanie. Cette décrue progressive est observée à la fois sur la positivité des tests et sur les récents indicateurs d’activité en milieu hospitalier ces derniers jours.

Dans le même temps, la vaccination poursuit une forte progression en Occitanie : à ce jour, près de 1,6 million de nos concitoyens ont déjà bénéficié d’une première injection de vaccin, ce qui représente plus d’un tiers de la population de plus de 18 ans dans notre région (33,7%), mais aussi 37% des personnes âgées de 50 à 64 ans et 74,9% des plus de 65 ans.

Plus d’un tiers de la population adulte de la région a renforcé sa protection face au virus.