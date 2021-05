Toulouse - L'AraPL Grand Sud dévoile « Violette la Comptable », l'appli pour la compta des indépendants

Alors que la loi de finances 2020 sonne le glas du principal avantage fiscal de l’adhésion à un Organisme Agréé[i], l’AraPL Grand Sud (AraPL GS) sort son épingle du jeu en dévoilant l’appli de tenue de comptabilité BNC « Violette la Comptable ».

Depuis plus de 40 ans, l’AraPL GS est un partenaire fidèle des travailleurs indépendants : simplification de leurs démarches comptable, fiscale et sociale, formation, information… L’AraPL GS les accompagne dans le développement de leur activité, tout le long de la vie de leur petite entreprise, et est aujourd’hui en pleine mutation pour répondre toujours mieux à leurs besoins… pour qu’indépendant ne rime plus avec isolement !

AraPL Grand Sud, l’expertise comptable comme ADN

Créée en 1977 par trois Experts Comptables, l’AraPL GS est depuis 1978 également présidée par un Expert-Comptable.

« Cette prédominance des Experts Comptables dans le Conseil d’Administration et la gestion de l’AraPl GS s’est fait sentir tout au long de son existence», explique Jean-Marc Daugé, Président de l’AraPL GS.

Des collaborations fortes se sont ainsi nouées au fil des décennies, faisant de cette profession une composante inhérente à la mission de l’AraPL GS.

Pour qu’« indépendant » ne rime plus avec « isolement »

L’Arapl GS compte plus de 17 000 adhérents regroupés autour de plus de 260 professions libérales : même si la majorité de ses adhérents sont issus des professions médicales ou paramédicales ; les artisans, commerçants ou agriculteurs, sous le régime BIC ou BA, peuvent aussi bénéficier de ses services.

De l’accompagnement à la création, en passant par la prévention fiscale et la formation, l’AraPL GS se veut un partenaire des travailleurs indépendants. Bien que 80 % de ses adhérents aient recours à un Expert-Comptable, les 20 % restants bénéficient d’un accompagnement et de la vérification de leur comptabilité, soit par un expert salarié de l’AraPL, soit par un Expert-Comptable vacataire (représentant en 10 ans, un total d’honoraires reversés à la profession comptable de plusieurs millions d’euros).

« Violette la Comptable » : l’appli comptable conçue pour les professions indépendantes

L’AraPL GS a souhaité pousser plus loin son implication aux côtés des travailleurs indépendants, en leur offrant un outil performant pour faciliter la tenue de leur comptabilité. C’est ainsi qu’est née « Violette la comptable », l’application de tenue de comptabilité BNC. Lancée en janvier 2021, « Violette la Comptable » représente une solution dématérialisée permettant aux adhérents de tenir leur comptabilité très facilement, et aux Experts-Comptables de réaliser la déclaration 2035 de leurs clients en toute simplicité.

L’AraPL organise prochainement plusieurs réunions d’informations pour en savoir plus sur le fonctionnement de Violette la Comptable : https://www.araplgs.org/fileadmin/user_upload/FLYER_VIOLETTE.pdf

L’appli « Violette la Comptable » représente la première brique d’une série de services à destination des travailleurs indépendants courant 2021-2022.

[i] Source Impot.gouv.fr : « En adhérant à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), vous bénéficiez de la non-majoration du bénéfice imposable déclaré. En effet, les non-adhérents des OGA voient leur bénéfice majoré de 20 % pour le calcul de leur impôt sur les revenus 2020, étant observé que cette majoration sera de 15 % en 2021 puis de 10 % en 2022. Par ailleurs, Les adhérents relevant normalement du régime micro-entreprises, et qui ont opté pour un régime réel d’imposition, ont droit à une réduction d’impôt.

Cette réduction est accordée pour leur frais de comptabilité et d’adhésion à l’organisme de gestion. Le montant de ces frais doit être indiqué dans la déclaration de revenus personnelle des adhérents.

La réduction est égale aux deux tiers des dépenses exposées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. La réduction est limitée à 915 € et ne peut jamais être supérieure au montant dû de l'impôt sur le revenu. »