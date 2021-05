Occitanie - Vendredi 30 avril : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1790 hospitalisations en cours ce soir (-73) dont 378 en réanimation et soins critiques (-18), et à ce jour 4182 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+63 en 3 jours).

Plus de 1,5 million de personnes ont dorénavant reçu au moins une dose de vaccin en Occitanie et plus de 2 millions de doses ont déjà été administrées.

Auto test : un outil supplémentaire au service du dépistage

Les autotests en vente libre en pharmacie sont un instrument d’auto-surveillance complémentaire des tests PCR et antigéniques réalisés par des professionnels de santé. L’autotest est un test antigénique, à réaliser soi-même, à l’aide d’un écouvillon introduit dans le nez. Il peut être utilisé par un particulier à domicile pour se faire tester avant des réunions de famille par exemple, mais sans abandonner les gestes barrières, ou dans le cadre d'un dépistage collectif (lycée, entreprise, etc.). Il sert à dépister les personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas cas contact. Moins sensibles que les tests RT-PCR et antigéniques, ses principaux avantages résident dans la rapidité du résultat (entre 15 et 30 mn), la possibilité d’une utilisation répétée chez un plus large public ainsi que son caractère moins invasif que les tests PCR nasopharyngés.

LES BONS REFLEXES

En cas de test positif faites un test PCR de confirmation

En cas de résultat négatif restez prudent et continuez à appliquer les mesures barrières

En cas de symptômes réalisez immédiatement un test PCR ou antigénique et isolez-vous.

Consultez votre médecin traitant.

A compter de 1er mai, toutes les personnes atteintes de maladies chroniques à risque de formes graves de Covid peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner en centre de vaccination. Il s'agit des personnes atteintes d'obésité, d'hypertension, de diabète, d'insuffisance rénale, cardiaque ou de cancer.